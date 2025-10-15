Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

П резидентът Доналд Тръмп е "оптимистично настроен", че може да постигне мир в Украйна след успешната размяна на заложници в Близкия изток, съобщи пред Politico представител на Белия дом.

Срещата между Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски е насрочена за петък и е част от седмица на координирани усилия от украинска страна да насочи вниманието на администрацията от Близкия изток към войната с Русия.

Двамата лидери ще обсъдят искането на Киев за ракети "Томахоук", допълнителни системи за противовъздушна отбрана, енергийна устойчивост и засилено сътрудничество в производството на дронове, съобщи украинският посланик в САЩ.

Американски и украински представители ще проведат двустранни разговори преди срещата в Белия дом.

"Имаме няколко украински делегации, които работят, за да постигнат максимален ефект от срещата на лидерите в петък", заяви пред Politico новият украински посланик в САЩ Олга Стефанишина.

"Това е напълно нов формат на взаимодействие: военните екипи работят вече две седмици, министър-председателят координира усилията с финансовите партньори, а икономическите и енергийните делегации се фокусират върху смекчаването на последиците от руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна чрез активизиране на американската подкрепа при доставките на газ."

Зеленски заяви пред украински журналисти в понеделник, че Тръмп му е препоръчал да се срещне с енергийни компании по време на визитата си във Вашингтон. Президентът на Украйна възнамерява да разговаря и с представители на военната индустрия и с конгресмени. Основен приоритет за него, по думите му, остава защитата на украинската инфраструктура от руските ракетни удари.

Тръмп неведнъж е признавал, че войната между Русия и Украйна се оказала "много по-трудна за решаване", отколкото е очаквал, но надеждите му за успех са се засилили след постигнатото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас".

"Президентът Тръмп отдавна изразява желанието си да сложи край на войната между Русия и Украйна, така както освободи заложниците и прекрати войната между Израел и "Хамас", заяви представителят на Белия дом.

Зеленски изглежда решен да използва този момент. В обръщение към украинците във вторник той каза, че "в света има силен импулс за мир".

Тръмп: Много добър разговор с президента Зеленски

"Самият американски президент, неговият екип и редица други лидери направиха много. Сега има сериозни шансове да се живее без война в Близкия изток. Това показва, че Русия може да бъде принудена да спре агресията си", добави Зеленски.

Според представителя на Белия дом Москва трябва да бъде мотивирана да седне на масата за преговори поради тежкото си военно и икономическо положение.

"Както каза президентът, войната не върви добре за Русия, икономиката ѝ е в разруха, тя губи хиляди животи, без да печели почти никаква територия. Путин многократно е отхвърлял щедри предложения за мир, които щяха да бъдат изгодни за Русия", заяви служителят.

"Президентът остава оптимист, че ще успее да накара двете страни да прекратят безсмисленото кръвопролитие", допълни той.

Това обаче не е първият път, когато Тръмп изразява подобна увереност. През август той обяви, че Путин и Зеленски са се съгласили да се срещнат, но такава среща не се състоя.

Според източник, близък до екипа по национална сигурност, трите основни външнополитически цели на Тръмп за втория му мандат са:

прекратяване на конфликта в Газа, слагане на край на войната между Русия и Украйна и ново ядрено споразумение с Иран.

"Те осъзнаха, че Газа ще е най-лесната от трите задачи", каза източникът. "Но не се отказват от останалите, вярват, че един успех ще доведе до следващ."

Посланик Стефанишина заяви, че активното ангажиране на Киев с Белия дом, Конгреса и американския бизнес има за цел "да покаже потенциала за глобален политически подем за прекратяване на войната".

Тя уточни, че украинските делегации, включително министърът на отбраната Рустем Умеров и началникът на кабинета на Зеленски Андрей Ермак, които пристигнаха във Вашингтон в понеделник, подготвят разговори за укрепване на противовъздушната отбрана, увеличаване на далекобойния капацитет, устойчивостта на енергийния сектор и нови санкции срещу Русия.

Очаква се и обявяване на нови доставки на оръжие за Украйна по линията на инициативата Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), създадена по-рано тази година от НАТО за посредничество и финансиране на доставки на американски оръжия. Посланичката намекна и за възможно разширяване на икономическото сътрудничество чрез технологично споразумение, което ще даде на САЩ достъп до украински технологии за дронове.

"Това партньорство не е само стратегическо предимство за Украйна, а и реален принос към сигурността на САЩ и съюзниците им по света", подчерта Стефанишина.

Зеленски: Ще работим под лидерството на Тръмп

Въпреки дипломатическия си успех в Близкия изток, Тръмп среща слаб отклик от страна на Русия, която остава безразлична към мирните му инициативи.

Докато той успя, с помощта на арабски партньори, да убеди израелския премиер Бенямин Нетаняху да приеме споразумението за прекратяване на огъня, Москва не подлежи на подобен натиск, тъй като Путин е далеч по-независим от Вашингтон и не е подвластен на вътрешен обществен натиск като демократично избраните лидери.

Тръмп публично призна интереса на Зеленски към ракетите "Томахоук", като даде да се разбере, че може да ги предостави на Украйна, ако Путин продължи да отказва да участва в реални мирни преговори. Но той също така предупреди за риск от ескалация, ако Русия възприеме доставката на оръжия с голям обсег като по-пряко участие на САЩ във войната.

Попитан във вторник за предстоящата си среща със Зеленски, Тръмп отново изрази недоумение от упорството на Путин:

"С Владимир имахме добри отношения, вероятно все още имаме", каза той пред журналисти в Овалния кабинет. "Не знам защо продължава тази война. Трябва наистина да я прекрати. Просто не иска да я приключи."