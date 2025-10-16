Тръмп говори с Путин в момента

А мериканският президент Доналд Тръмп обяви, че е започнал "дълъг" телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, предаде АФП.

"В момента разговарям с президента Путин. Разговорът продължава, той е дълъг и аз, както и президентът Путин, ще докладваме за него в края", написа Доналд Тръмп в социалната мрежа Трут сошъл.

Тръмп: Разочарован съм от Путин

"Може да поговоря с него, може да кажа: "Виж, ако тази война не се уреди, ще им изпратя "Томахоук". Може да кажа това", заяви по-рано Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет.

"Томахоук" е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие и, честно казано, Русия не се нуждае от това в момента", добави той.

Президентът на САЩ посочи, че украинците "искат да преминат в настъпление".

Зеленски ще се срещне с Тръмп утре, за да иска повече военна подкрепа.

По думите на Тръмп двамата ще обсъдят и доставките на крилати ракети с голям обсег от САЩ за Украйна.