Европа готви общ военен план: Дронове и ПВО срещу руски заплахи

Без нова противозащитна система и без нова дронова система европейските общества остават уязвими за руски атаки

16 октомври 2025, 09:14
Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Е вропейският съюз подготвя общ военен план за отбрана до 2026 година. Целта е изграждане на по-силна и координирана европейска отбрана чрез съвместни проекти като дронови технологии, противовъздушна отбрана и логистика, предаде NOVA

Планът предвижда и по-добра интеграция между националните армии на страните членки, както и укрепване на индустриалния капацитет на Съюза в сектора на сигурността. 

Какво ще е бъдещето на европейската отбрана - ЕК представи "Бялата книга"

Вчера имаше три ключови срещи по въпроса за отбраната. Първата беше на военните министри на НАТО, където се взеха важни решения, а именно, че НАТО даде ясно да се разбере, че без нова противозащитна система и без нова дронова система европейските общества остават уязвими за руски атаки. 

Въпреки това НАТО няма да сваля руски самолети,  освен ако те не представляват някаква пряка заплаха. Това показва един по-внимателен подход, за да се избегне напрежението.

Стана ясно, че започва платената американска схема за даване на оръжие за Украйна. САЩ промениха подхода си. Те ще продължават да дават оръжие за Украйна по схема, която предвижда най-необходимото, но европейците трябва да платят сметката. Това е нова фаза по отношение на подкрепата.  

Държави от ЕС, включително България: Изграждането на "стена срещу дронове" е приоритет

Военните министри на ЕС се събраха снощи и бяха запознати с един нов план на Европейската комисия. Засега е ясна само предварителна информация. Планът ще бъде представен по-официално днес. След това ще бъде решен на срещата на Европейските лидери другата седмица.  

Планът разширява и надгражда този за дронова стена и вече ще се нарича Общоевропейска инициатива за отбрана. Предишният план предвиждаше Балтика, Черно море, т.е. източният фланг да бъде покрит със защита,  а новият включва всички държави.

Източник: NOVA    
