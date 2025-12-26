Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

В ъздушните удари на САЩ, насочени срещу бойци на "Ислямска държава" (ИДИЛ) в Северозападна Нигерия вчера, отбелязаха значителна ескалация на офанзивата, с която претоварената нигерийска армия се бори от години, предаде Асошиейтед прес.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано съобщи в социалните медии, че "мощните и смъртоносни" удари в северозападния щат Сокото са били насочени срещу бойци от "Ислямска държава", които нападат и убиват "предимно невинни християни". Местни жители и анализатори по въпросите на сигурността заявиха, че кризата в Нигерия засяга както християните, които преобладават в южната част на страната, така и мюсюлманите, които са мнозинство в северната част.

При американската атака в северозападния щат Сокото са убити няколко ислямистки бойци.

Нигерия, която се бори с множество въоръжени групи, заяви, че ударите на САЩ са част от обмена на разузнавателна информация и стратегическата координация между двете страни.

Асошиейтед Прес не можа да потвърди степента на въздействието на ударите.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет, в публикация в „Екс“ за въздушните удари, заяви: "Очаквайте още..."

Въоръжените групи в най-гъсто населената страна в Африка включват поне две групировки, свързани с Ислямска държава – клон на джихадистката групировка "Боко Харам" и нейното разклонение "Ислямска държава в Западна Африка" в североизточната част. Другата по-малко позната групировка е "Ислямска държава - провинция Сахел" (ИДПС), известна на местно ниво като "Лакурава" и доминираща в северозападната част на страната.

Въпреки че официални представители не посочиха точно коя група е била целта на нападението, анализатори по въпросите на сигурността заявиха, че ако действително е била насочена срещу бойци на "Ислямска държава", вероятно е била насочена срещу членове на „Лакурава”, чиито нападения през последната година причиняват повече жертви в граничните щати като Сокото и Кеби, като често техен обект стават отдалечени населени места и силите за сигурност.

Нигерийската армия е заявявала в миналото, че групата има корени в съседния Нигер и че е станала по-активна в граничните общности на Нигерия след военния преврат през 2023 г. Този преврат доведе до разрив в отношенията между Нигерия и Нигер и засегна международните им военни операции по нестабилната граница.

Много анализатори твърдят, че "Лакурава" е активна в северозападната част на Нигерия от около 2017 г., когато е била поканена от традиционните власти в Сокото да защити техните общности от бандитски групи.

Въпреки това, според Джеймс Барнет, изследовател по Африка в "Хъдсън Институт" във Вашингтон, бойците са "прекарали прекалено дълго там, влизайки в конфликт с някои от лидерите на местните жители... и налагайки строго тълкуване на шериата, което отчуждило голяма част от селското население".

"Хората вече открито казват, че Лакурава са по-репресивни и опасни от бандитите, от които твърдят, че ги защитават“, според Малик Самуел, нигерийски изследовател по въпросите на сигурността в изследователската и застъпническа организация с нестопанска цел „Добро управление в Африка“.

"Лакурава" контролира територии в щатите Сокото и Кеби и е известна с това, че извършва убийства, отвличания, изнасилвания и въоръжени грабежи, каза Самуел. Но някои от нападенията, за които обвиняват "Лакурава", са дело на "Ислямска държава - провинция Сахел", която се е разширила от региона Досо в Нигер до северозападната част на Нигерия, според базираната в САЩ организация с нестопанска цел "Проект за данни за местоположението и събитията на въоръжени конфликти".

"ИДПС не издават самоличностите си, действат тайно, за да се проникнат и укрепят по границата между Нигер и Нигерия, а сега разширяват дейността си и към границата с Бенин", се казва в скорошен доклад на американския проект.

Проблемите със сигурността са по-скоро проблем на управлението, отколкото военен проблем.

Мотивите за атаките са различни, но групите често са мотивирани от почти пълната липса на присъствие на държавно управление и сигурност в конфликтните горещи точки, което улеснява набирането на нови членове. Данните показват, че тези горещи точки са сред най-бедните райони в страната, където цари глад и има липса на работни места.

Министърът на отбраната на Нигерия Кристофър Муса някога каза в качеството си на шеф на отбраната, че военните действия са само 30% от необходимото за разрешаване на кризата със сигурността в страната, а останалите 70% зависят от доброто управление.

"Отсъствието на държавата в отдалечените населени места улеснява недържавните участници да влязат и да се представят пред хората като най-добрата алтернатива на правителството", каза Самуел. Атаките на САЩ вчера бяха разгледани като решаваща помощ за нигерийските сили за сигурност, които често са претоварени и с недостатъчно оръжия, докато се борят с множество кризи в областта на сигурността в различни региони.

В щати като Сокото армията често предприема въздушни атаки, насочени към скривалища на бойци, а Нигерия започна масово набиране на военнослужещи за силите си за сигурност. Анализатори обаче твърдят, че военните операции срещу групировките обикновено не са устойчиви, а бойците лесно се придвижват с мотоциклети до нови места през обширните гори, които свързват няколко щата в северната част на страната. Те често използват като прикритие заложници, включително ученици, което затруднява въздушните удари.