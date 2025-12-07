Макрон: Франция ще засили подкрепата си за Нигерия срещу терора

Ф ранция ще засили партньорството си с Нигерия на фона на предизвикателства за сигурността, по-специално терористичната заплаха на север в африканската държава. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в „Екс“.

„Ще засилим нашето партньорство с властите и подкрепата за засегнатото население“, посочва френският държавен глава, добавяйки, че това става „по искане“ на президента на Нигерия Бола Тинубу, с когото днес той е провел телефонен разговор.

„Призоваваме всички наши партньори да се мобилизират“, добавя Макрон, без да уточнява какви точно „действия“ планира Париж.

Nigeria seeks French help to combat insecurity, Macron says https://t.co/2EhJWgMSNn https://t.co/2EhJWgMSNn — Reuters (@Reuters) December 7, 2025

Властите на Нигерия – най-населената страна в Африка – са под силен натиск след последните случаи на отвличания на над 400 нигерийци за по-малко от 15 дни, включително стотици ученици.

През последните години страната регистрира в северозападните и централните региони стотици масови отвличания, извършени от въоръжени банди с цел откуп.

Новата ескалация на насилието накара президента Тинубу да обяви извънредно положение в областта на сигурността на национално ниво и да нареди наемането на допълнителни сили за сигурност.

Страната, разделена почти по равно между мюсюлмански север и християнски юг, страда от хронична несигурност.

В североизтока джихадистките организации „Боко Харам“ и „Ислямска държава в Западна Африка“ отнеха живота на над 40 000 души, а заради насилието над 2 милиона души бяха разселени, според ООН.