Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва

Обновена преди 47 минути / 24 декември 2025, 22:31
Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали
Н ай-малко 7 души загинаха при експлозия в джамия в североизточния нигерийски град Майдугури днес, съобщи началникът на антиджихадистка милиция Бабакура Коло, цитиран от Франс прес. Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва, уточни Ройтерс.

За момента никоя въоръжена групировка не е поела отговорност за бомбената атака, посочи той.

Майдугури е столицата на щата Борно, който от години е арена на насилие от страна на джихадистката групировка "Боко Харам" и нейното разклонение "Ислямска държава в Западна Африка", пояснява АФП, добавяйки, че в самия град не е имало нападения от години.

"Боко Харам" започна бунтовническата си дейност в щата Борно през 2009 г., стремейки се на създаде така наречен Ислямски халифат, припомня Ройтерс. Въпреки усилията на нигерийската армия, спорадичните атаки на ислямистите в района продължават.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Как да посрещнете Коледа без да се разорите

