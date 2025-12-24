Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Н ай-малко 7 души загинаха при експлозия в джамия в североизточния нигерийски град Майдугури днес, съобщи началникът на антиджихадистка милиция Бабакура Коло, цитиран от Франс прес. Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва, уточни Ройтерс.

UPDATE: At least 7 killed, many injured in mosque explosion during evening prayers in Maiduguri, Borno State, Nigeria.



Rescue ops underway; suspected suicide bomb blast. No claim of responsibility. https://t.co/1BV74bMV5p pic.twitter.com/Hf4NmReeMl — GeoTechWar (@geotechwar) December 24, 2025

За момента никоя въоръжена групировка не е поела отговорност за бомбената атака, посочи той.

Майдугури е столицата на щата Борно, който от години е арена на насилие от страна на джихадистката групировка "Боко Харам" и нейното разклонение "Ислямска държава в Западна Африка", пояснява АФП, добавяйки, че в самия град не е имало нападения от години.

BREAKING: A bomb exploded inside a mosque at Gamboru Market in Maiduguri, Nigeria, around 6 p.m. during Maghrib prayers. Reports of many worshippers injured or killed. pic.twitter.com/Fkgb6XsnOE — Breaking911 (@Breaking911) December 24, 2025

"Боко Харам" започна бунтовническата си дейност в щата Борно през 2009 г., стремейки се на създаде така наречен Ислямски халифат, припомня Ройтерс. Въпреки усилията на нигерийската армия, спорадичните атаки на ислямистите в района продължават.