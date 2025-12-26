Свят

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

26 декември 2025, 07:51
Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари
Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област
Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните
Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово
Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

А мериканският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, заяви, че САЩ са нанесли въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" (ИДИЛ) в Северозападна Нигерия.

"Тази вечер, по мое разпореждане като главнокомандващ, САЩ нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористичната сган ИДИЛ в северозападната част на Нигерия, която от години, а дори и от векове безмилостно убива предимно невинни християни!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"ВЕСЕЛА КОЛЕДА на всички, включително на мъртвите Терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", добави той.

Пентагонът публикува видео, на което се вижда как от американски военен кораб се изстрелва ракета. Първоначално не беше оповестена информация за броя на жертвите.

Представител на американското правителство заяви, че ударите са били нанесени по искане на нигерийските власти. При американската атака в северозападния щат Сокото са били убити няколко ислямистки бойци. 

Американската армия предприе тези удари в момент, в който проблемът с несигурността в най-населената страна в Африка се задълбочава. Нигерийските власти от няколко години се борят с ожесточаващото се насилие, извършвано от ислямистки терористични групировки.

През последните седмици Нигерия бе разтърсена от масови нападения и отвличания от църкви и училища. В началото на ноември Тръмп каза, че е разпоредил на Пентагона да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако властите в африканската страна "продължат да допускат убийства на християни", припомня Ройтерс.

Преди броени дни нигерийското правителство заяви, че отношенията между Абуджа и Вашингтон вече са по-стабилни и ще продължат да се засилват. Въпреки това насилието продължи. Говорител на полицията вчера съобщи, че при бомбен атентат в североизточната част на страната са били убити най-малко петима души и 35 са били ранени.

След ударите, които САЩ нанесоха по Коледа, американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че е "благодарен на нигерийското правителство за подкрепата и сътрудничеството".

Източник: Николай Велев, БТА    
сащ удари нигерия идил тръмп
Последвайте ни
Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

Опасно студено време: Обявиха жълт код в 10 области от страната

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 54 минути
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 час
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 44 минути
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 час

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Любопитно Преди 45 минути

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Свят Преди 9 часа

Той определи съдебното решение като срамно

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Любопитно Преди 10 часа

Той скъса връзките си с по-големите си деца

<p>Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (ОБЗОР)</p>

Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

Свят Преди 10 часа

Това е станало един ден след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти

България Преди 10 часа

Това е 23-тото издание на инициативата

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Как да спасим Коледа от семейни скандали

Любопитно Преди 11 часа

Психолози дават съвети за по-спокойни празници

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Мащабна полицейска операция в Швеция, има ранени

Свят Преди 11 часа

Представители на властите потвърдиха, че няколко души са били откарани в болница, но полицията не съобщава какво се е случило

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Крал Чарлз призова за състрадание и помирение в коледното си послание

Свят Преди 11 часа

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Петима загинали при катастрофата с хеликоптер край Килиманджаро

Свят Преди 12 часа

Хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, уточниха местни медии

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Израел елиминира представител на иранските сили "Кудс"

Свят Преди 12 часа

За момента няма коментар от страна на ливанските власти и на Иран

Патриарх Даниил е официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей

Патриарх Даниил е официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей

Свят Преди 12 часа

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември

<p>Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна&nbsp;(СНИМКА)</p>

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Свят Преди 13 часа

За последно момичето е видяно в сряда около 11 ч. до РУ-Аспарухово

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Свят Преди 13 часа

Тя раздаде коледни подаръци на министрите си

<p>Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия

Свят Преди 13 часа

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите и изискване за по-строги проверки

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

Свят Преди 13 часа

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

<p>Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско</p>

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

България Преди 13 часа

Задържаните са повече от едно лице

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 декември, петък

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Най-необичайните коледни базари в света

Nova.bg

Силни ветрове и сняг в края на седмицата

Nova.bg