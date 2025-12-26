САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

А мериканският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, заяви, че САЩ са нанесли въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" (ИДИЛ) в Северозападна Нигерия.

"Тази вечер, по мое разпореждане като главнокомандващ, САЩ нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористичната сган ИДИЛ в северозападната част на Нигерия, която от години, а дори и от векове безмилостно убива предимно невинни християни!", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"ВЕСЕЛА КОЛЕДА на всички, включително на мъртвите Терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", добави той.

Пентагонът публикува видео, на което се вижда как от американски военен кораб се изстрелва ракета. Първоначално не беше оповестена информация за броя на жертвите.

Представител на американското правителство заяви, че ударите са били нанесени по искане на нигерийските власти. При американската атака в северозападния щат Сокото са били убити няколко ислямистки бойци.

Американската армия предприе тези удари в момент, в който проблемът с несигурността в най-населената страна в Африка се задълбочава. Нигерийските власти от няколко години се борят с ожесточаващото се насилие, извършвано от ислямистки терористични групировки.

През последните седмици Нигерия бе разтърсена от масови нападения и отвличания от църкви и училища. В началото на ноември Тръмп каза, че е разпоредил на Пентагона да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако властите в африканската страна "продължат да допускат убийства на християни", припомня Ройтерс.

Преди броени дни нигерийското правителство заяви, че отношенията между Абуджа и Вашингтон вече са по-стабилни и ще продължат да се засилват. Въпреки това насилието продължи. Говорител на полицията вчера съобщи, че при бомбен атентат в североизточната част на страната са били убити най-малко петима души и 35 са били ранени.

След ударите, които САЩ нанесоха по Коледа, американският министър на отбраната Пийт Хегсет каза, че е "благодарен на нигерийското правителство за подкрепата и сътрудничеството".