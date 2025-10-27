Най-богатият човек в Африка: Нигерия ще има най-голямата рафинерия в света

Н ай-богатият човек на африканския континент - Алико Данготе, обяви, че най-голямата рафинерия в Африка, намираща се в Нигерия, ще удвои капацитета си до 1,4 милиона барела на ден в рамките на три години, за да се превърне в „най-голямата рафинерия в света“, предаде Франс прес.

„В момента удвояваме барелите - от 650 000 на 1,4 милиона“, заяви Данготе, собственикът на рафинерията, по време на пресконференция в Лагос. „Това ще я превърне в най-голямата рафинерия“ в света, изпреварвайки индийската рафинерия в Джамнагар, добави нигерийският бизнесмен.

My brother and Africa’s pride, @AlikoDangote, addressed a World Press Conference in Lagos where he unveiled the expansion of the Dangote Petroleum Refinery to 1.4 million barrels per day from 650,000 barrels per day. This makes it the largest refinery ever built in the world.… pic.twitter.com/fRe52xUfQI — Femi Ote$ (@realFemiOtedola) October 26, 2025

Преди откриването на частната рафинерия „Данготе“ миналата година Нигерия трябваше да внася почти цялото си гориво, въпреки че е най-големият производител на петрол в Африка.

След години на небрежност и лошо управление на държавните рафинерии, Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар, белязан от корупция, и понижи цените на бензина за потребителите.

„Тази експанзия отразява нашата увереност в бъдещето на Нигерия, вярата ни в потенциала на Африка и ангажимента ни да изградим енергийна независимост на нашия континент“, добави Данготе.