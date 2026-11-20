На 20 ноември православната църква отбелязва предпразненството на Въведение Богородично.

Почита се паметта на свети Григорий Декаполит, живял през IX век и защитавал почитането на иконите.

На тази дата се почита и свети Дасий Доростолски, загинал за християнската си вяра през 302 г.

Свети Дасий бил войник в римската армия в древния Дуросторум, днешна Силистра.

Въведение Богородично се отбелязва на 21 ноември и е един от големите празници, посветени на Божията майка.

На 20 ноември православната църква отбелязва предпразненството на Въведение Богородично, както и почита паметта на свети Григорий Декаполит и свети Дасий Доростолски.

Днешният ден е посветен на духовната подготовка за един от големите Богородични празници – Въведение на Пресвета Богородица в храма, който се отбелязва на 21 ноември. В църковните богослужения се включват молитви и песнопения, свързани с предстоящото честване.

Свети Григорий Декаполит – защитник на православната вяра

Свети Григорий Декаполит живял през IX век. Роден е в Иринопол, един от градовете в областта Декаполис (Десетоградие), откъдето идва и прозвището му.

Още в младостта си избрал монашеския живот, стремейки се към духовно и нравствено съвършенство. Посветил се на молитва, въздържание и духовни подвизи, като полагал усилия да съхрани чистотата на ума и тялото си.

Григорий често напомнял, че щом спортистите се подлагат на лишения и изпитания, за да спечелят преходна награда, духовните хора трябва още повече да се стремят към въздържание и самоконтрол, за да получат вечния венец от Бога.

Той активно защитавал православното учение по време на иконоборческите спорове през IX век. Водил духовна борба срещу императорската политика, насочена срещу почитането на светите икони, и предприел множество пътувания в защита на вярата.

В края на живота си се установил в Солун, където се посветил на молитва и книжовна дейност. Починал в Цариград през 816 г. след тежко боледуване.

Свети Дасий Доростолски – мъченик за Христовата вяра

Свети Дасий живял в края на III век, по времето на император Максимиан. Той бил войник в римска военна част, разположена в Дуросторум – древния град на мястото на днешна Силистра.

Според църковното предание по това време жителите на града се подготвяли за празненствата в чест на езическия бог Сатурн. Съгласно тогавашния обичай месец преди тържеството избирали красив младеж, когото обличали в скъпи дрехи и удостоявали с царски почести. В края на празненствата той бил принасян в жертва на божеството.

През 302 г. изборът паднал върху Дасий. Когато разбрал каква съдба го очаква, той решил, че предпочита да загине за Христос, вместо да участва в езическия обред.

Войникът открито заявил пред военните и гражданските власти, че е християнин, и защитил убежденията си, като изобличил езическите вярвания.

Заради отказа си да се отрече от християнската вяра Дасий бил осъден на смърт. След жестоки мъчения бил обезглавен на 20 ноември 302 г.

Църквата го почита като мъченик и свидетел на вярата, останал верен на убежденията си до смъртта.

Какво представлява предпразненството на Въведение Богородично?

Предпразненството е период на духовна подготовка за голям църковен празник. В православната традиция то започва ден преди самото честване и в богослуженията вече се включват специални молитви и песнопения, посветени на предстоящото събитие.

На 21 ноември църквата отбелязва Въведение Богородично. Според преданието на този ден родителите на Дева Мария – светите Йоаким и Анна, я завели в Йерусалимския храм, когато тя била едва на три години, и я посветили на Бога.

Празникът е свързан с идеята за духовното възпитание, вярата и семейството. В България 21 ноември се отбелязва и като Ден на християнското семейство и православната младеж.