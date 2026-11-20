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Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мярката за неотклонение на 32-годишния лидер на организацията.

Срещу него е повдигнато обвинение за подбуждане към дискриминация, насилие и омраза.

Организацията е разбита при акция на ДАНС, полицията и прокуратурата.

В групата са участвали общо 11 души, включително четирима непълнолетни на възраст между 16 и 17 години.

Според полицията идеологията ѝ е била по-крайна от тази на групировката „Кръв и чест“, разбита в Пловдив през август.

Окръжният съд в Пловдив ще заседава днес по делото за определяне на мярката за неотклонение на лидера на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан дивизия“. Срещу 32-годишния мъж е повдигнато обвинение за подбуждане към дискриминация, насилие и омраза.

Прокуратурата в Пловдив с подробности за разбитата крайнодясна расистка организация „Ку-клукс-клан“

Организацията беше разбита преди два дни при специализирана акция на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), полицията и прокуратурата. При операцията са установени общо 11 участници в групата, сред които четирима непълнолетни на възраст между 16 и 17 години.

Според данните от разследването 32-годишният ръководител е бил безработен и се е издържал от членския внос, събиран от останалите участници.

Разбиха „Ку-клукс-клан“ в Пловдив, арести и на деца

По информация на полицията идеологията, проповядвана от организацията, е била значително по-крайна от тази на групата „Кръв и чест“. Последната беше разбита в началото на август в Пловдив след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Разследването на двете организации поставя акцент върху дейността на крайнодесни групи в Пловдив и върху участието на непълнолетни в структури, проповядващи расова нетърпимост и насилие.

Каква е последната информация по делото „Кръв и чест” и какво се знае за действията на групата

Случаят с „Ку-клукс-клан дивизия“ е вторият шумен случай в Пловдив в рамките на няколко месеца, свързан с разкриването на крайнодясна група.

В началото на август полицията разби организацията „Кръв и чест“ след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Съпоставката между двете групи е направена от полицията, която определя идеологията на новоразкритата структура като още по-крайна.