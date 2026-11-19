Топло ръкостискане и шепот в ухото: Какво каза Тръмп на Путин при срещата им в Китай?

С рещата между президентите Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в китайския град Шънджън на 18 и 19 ноември беше съпътствана от редица протоколни жестове, които привлякоха вниманието на света, породиха спекулации и интерпретации. От начина, по който лидерите бяха посрещнати, до местата им на общата снимка и подредбата около масата за разговори - всеки детайл беше разглеждан като част от тайния език на дипломацията между Пекин, Вашингтон и Москва.

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Един от най-коментираните моменти беше появата на руското ядрено куфарче в Шънджън. На 18 ноември руска телевизионна камера засне военноморски офицер, който носеше черния куфар пред хотела на делегацията на Путин. Репортер попита дали това е ядрено куфарче, а офицерът потвърди с усмивка. Самото присъствие на устройството при пътуванията на Путин не е необичайно, но публичното му показване и потвърждение пред камера привлече особено внимание заради срещата на тримата лидери на ядрени сили.

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Според анализатори този кадър може да се разглежда и като демонстрация на стратегическата тежест на Русия. А може да е и послание към Тръмп, който настоява за ново споразумение за контрол над ядрените оръжия, което да включва и Китай, но засега няма индикации Пекин да е готов да се присъедини към подобен формат.

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Особено внимание беше отделено и на протоколната подредба на лидерите. Отношението на Пекин към двамата гости обаче значително се различаваше. Си Дзинпин лично посрещна Доналд Тръмп на летището в Шънджън с мащабна церемония - червен килим, военен оркестър, изпълнение на националните химни, прелитане на изтребители и шпалир от хора със знамена. Kитайският лидер за първи път лично посреща американски президент на летище. Жестът беше разглеждан като ответен на церемониалното посрещане, което Тръмп организира за Си във военновъздушната база „Андрюс“ през септември.

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Путин беше посрещнат доста по-различно. На летището имаше почетен караул и червен килим, но вместо Си, началникът на кабинета му Цай Ци посрещна руския президент. Анализатори обясняват контраста с желанието на Пекин да демонстрира специално отношение към Вашингтон и да стабилизира отношенията си със САЩ. С Москва отношенията вече са изградени върху зависимост на Русия от китайските инвестиции и технологии. Самият Си нарича Путин свой стар приятел. Двамата проведоха и отделен разговор преди тристранната среща.

Символика имаше и в подредбата около масата във вила „Килин“, където се състоя срещата между тримата президенти. Си зае централното място като домакин, от дясната му страна беше настанен Путин, а от лявата - Тръмп. В международния дипломатически протокол мястото отдясно на домакина традиционно е почетното. Така изглежда Си компенсира по-скромното посрещане на руския президент.

Същевременно според китайската традиция - мястото от ляво на домакина е по-важно, защото е по-близо до сърцето му.

Тръмп сякаш задряма по време на речта на Си Дзинпин (ВИДЕО)

При официалните встъпителни изявления пред медиите Си се обръща последователно ту към единия, ту към другия, подчертавайки равноотдалеченост.

Вместо Вашингтон и Москва да преговарят директно помежду си за глобалната сигурност, какъвто беше моделът от Студената война, подредбата на масата в Шънджън утвърди нов триполюсен модел, в който централното място заема Китай.

Изборът на резиденцията също беше коментиран като знак. Разположеният сред хълмове и езеро комплекс е използван и за други чувствителни дипломатически разговори, а по-неформалната обстановка позволява на участниците да проведат разговори без натиска на публични обещания за конкретни резултати.

Внимание привлече и музикалният фон на церемониите. При посрещането на Тръмп беше изпълнен американският химн, докато за Путин звуча „Трепак“ от балета „Лешникотрошачката“ на Чайковски. Наблюдатели коментираха и други детайли от сценографията, включително цветовете на вратовръзките на тримата лидери.

При безспорно историческия характер на първата подобна тристранна среща, разговорите във вила „Килин“ продължиха около 80 минути и завършиха с приемането на кратка декларация, озаглавена „Към мира“. Традиционната за подобни формати съвместна пресконференция обаче не беше проведена. Това изглежда потвърждава спекулациите, че разбирателството между тримата не е толкова добро, колкото демонстрираха пред обективите.

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След края на срещата имаше няколко ключови момента. Путин се приближи към Си и Тръмп, докато тримата се подреждаха за обща снимка. Той подаде ръка на китайския президент, който обаче игнорира жеста. Путон все пак избегна неловката ситуация, като продължи с протегната ръка към Тръмп. Последния отвърна и последва топло здрависване.

При крайната подредба за снимката обаче на Путин беше отредено второстепенно място. Докато Тръмп застана отдясно до Си, руският президент се озова до китайската първа дама Пън Лиюен и очевидно се почувства неловко. На помощ му се притече президентът на Виетнам То Лам, който се приближи и се здрависа с него пред камерите.

Тези последни детайли изглежда потвърждават предположенията, че на Путин е била отредена второстепенна роля при тристранните преговори.

Тръмп отпътува директно от резиденцията към летището, за да се върне в САЩ. Липсата на публични изявления и конкретни общи ангажименти засили оценките, че срещата е била предимно символична и опознавателна.