Топло ръкостискане и шепот в ухото: Какво каза Тръмп на Путин при срещата им в Китай?

Тръмп и Си приключиха срещата си в Китай, предстои тристранен разговор с Путин

П олският министър-председател Доналд Туск не спести критиките си в оценката за решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да опише своите китайски и руски колега като „приятели“.

В публикация в социалната мрежа X Туск написа: „Боже, пази ни от такива приятели“.

God, protect us from such friends. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

В момента Туск е в Берлин, където участва в среща на така наречената „Коалиция на желаещите“ – група от ключови съюзници на Украйна, на която присъстват също украинският президент Володимир Зеленски и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Повод за думите на полския премиер беше реакцията на Доналд Тръмп при срещата му с руския президент Владимир Путин. Двамата се срещнаха в китайския град Шенжен, а влизайки в стаята американският държавен глава се спря, посочи към Путин и закачливо попита „Кой е това?“ преди да се усмихне широко.

Вървейки към руския лидер, щастливият Тръмп отговори на собствения си въпрос: „Той е мой приятел!“.

Trump to Putin: Who is he? It's my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

В китайския град Шенжен, в рамките на форума на АТИС, се проведе безпрецедентна тристранна среща на върха между президентите на САЩ, Русия и Китай – Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Разговорите им продължиха около час и половина и приключиха без обща пресконференция, но тримата лидери разпространиха съвместно писмено комюнике.

В документа те се ангажират да работят за реформа на ООН, за да може организацията да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства. Трите държави планират също да увеличат производството и доставките на преработени петролни продукти, въпреки международните санкции срещу продажбите на руски петрол. В изявлението се подчертава и уважението към имунитета на държавните официални лица, като Международният наказателен съд се призовава да не „злоупотребява“ със своята юрисдикция. Освен това лидерите потвърдиха, че ядрена война не трябва да бъде водена, и обещаха диалог за неразпространението на атомните оръжия.

Преди общата среща Доналд Тръмп разговаря поотделно със Си Дзинпин и с Владимир Путин и заяви, че тримата „наистина творят история“. На свой ред китайският президент определи срещата като събитие с историческо значение и призова великите сили да дадат пример за мирно съвместно съществуване и сътрудничество.

За Владимир Путин форумът отбеляза символично завръщане на международната сцена, тъй като той участва лично в официалната „семейна снимка“ на лидерите за първи път от девет години насам. Руският президент заяви, че страната му остава отворена към света и е готова да споделя опит в сферата на изкуствения интелект и технологиите.

Наблюдатели отбелязаха, че срещата е дала на Путин значима световна трибуна, докато Украйна и европейските лидери останаха извън разговорите. Според икономически анализатори обаче за Вашингтон ще бъде трудно да извлече конкретни търговски отстъпки от Китай, който диктува дневния ред като домакин.