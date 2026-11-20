Доналд Тръмп заяви, че продължава да смята Илон Мъск за свой приятел въпреки политическите им различия.

Мъск каза пред „Ню Йорк Таймс“, че не е част от движението МАГА.

Милиардерът постави под съмнение какво означава движението и заяви, че не подкрепя сляпото следване на политиките на Републиканската партия.

Той изрази съжаление за близо 500 млн. долара, похарчени в подкрепа на републикански кандидати.

Мъск беше сред най-големите финансови поддръжници на кампанията на Тръмп през 2024 г. и оглавяваше DOGE в началото на 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още смята милиардера Илон Мъск за свой приятел, въпреки че собственикът на Tesla и SpaceX публично се дистанцира от политическото движение МАГА (MAGA – Make America Great Again, „Да направим Америка отново велика“). Това съобщи ДПА.

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В интервю за NBC News Тръмп коментира изявленията на Мъск пред вестник „Ню Йорк Таймс“, че не е част от движението, което стои зад политическата му кариера.

„За мен МАГА означава нещо много конкретно и когато хората се отклоняват от него, не им се получава много добре“, каза американският президент.

Той обаче подчерта, че продължава да има положително отношение към милиардера.

„Но Илон е… Илон има много добри намерения. Искам да кажа, той беше с мен през цялото време, пътуваше с мен“, добави Тръмп.

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Мъск: Не съм част от МАГА

В интервюто си за „Ню Йорк Таймс“ Мъск заяви, че не се определя като част от движението МАГА и изрази несъгласие с някои от политическите му разбирания.

„Не съм сигурен какво означава МАГА“, каза милиардерът.

„Ако това означава нещо като сляпо придържане към набор от политики на Републиканската партия, тогава аз определено не го споделям“, добави той.

Мъск изрази и разочарование от решението си да вложи близо 500 милиона долара в подкрепа на кандидати на републиканците по време на последните междинни избори в САЩ. По думите му се чувства „доста глупаво“, че е похарчил толкова много пари.

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От съюзник на Тръмп до дистанциране от движението

Връзката между Тръмп и Мъск беше особено видима по време на президентската кампания през 2024 г. Милиардерът подкрепи кандидатурата на републиканеца с над 250 милиона долара, участва в негови предизборни прояви и публично призоваваше за подкрепа на кандидата.

На митинг през 2024 г. Мъск дори заяви: „Аз не съм просто МАГА, аз съм мрачен, готически МАГА“.

В началото на 2025 г. той оглави т.нар. Министерство за правителствена ефективност (DOGE), чиято дейност беше насочена към намаляване на федералните разходи, преструктуриране на държавната администрация и съкращаване на работни места.

Впоследствие отношенията между двамата преминаха през период на публични разногласия, свързани с политиката на администрацията и държавните разходи.

Сегашните изявления на Мъск показват дистанциране от политическата идентичност на движението МАГА, но не означават непременно пълен разрив с Тръмп.

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Какво представлява движението МАГА?

МАГА е политически лозунг и движение, свързано с Доналд Тръмп, което се утвърди по време на президентската му кампания през 2016 г. Основното му послание е насочено към поставянето на американските национални интереси на първо място.

Движението обединява различни политически и обществени групи, подкрепящи политики в области като имиграцията, търговията, националната сигурност и ролята на САЩ в международните отношения.

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Илон Мъск се превърна в един от най-видимите финансови и публични поддръжници на Тръмп през 2024 г. След изборната му победа той получи роля в администрацията чрез DOGE – структура, създадена с цел ограничаване на държавните разходи и оптимизиране на федералната администрация.

Отношенията между двамата придобиха особено значение заради влиянието на Мъск в технологичния сектор и финансовата му подкрепа за републиканците. Публичното му разграничаване от МАГА поставя въпроса дали двамата ще продължат да поддържат близки отношения и занапред.