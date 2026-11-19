М ирни преговори между Русия, Украйна, САЩ и европейските държави се очаква да започнат в близко бъдеще. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц след срещата на Коалицията на желаещите в Берлин, като уточни, че мястото на разговорите все още не е определено. Сред възможните домакини са Обединените арабски емирства.

„Разбира се, готови сме да разговаряме с Русия, винаги сме заявявали това. Сега предстои тези разговори да се проведат скоро“, посочи Мерц. Той подчерта, че всяко споразумение трябва да бъде постигнато с участието на Украйна и Европа, а не чрез договорка по модела на конференцията в Ялта в края на Втората световна война.

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„Преговорите могат да бъдат успешни само ако Украйна и Европа участват заедно в процеса. Формат по модела на Ялта няма да донесе мир“, подчерта германският канцлер. По думите му Русия трябва да разбере, че максималистичните ѝ искания са нереалистични.

Срещата в Берлин се проведе с участието на европейски лидери и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Американският президент Доналд Тръмп се включи по телефона по време на срещата.

Къшнър определи дискусиите като съдържателни и успешни и съобщи за напредък по въпросите на следвоенното възстановяване на Украйна, гаранциите за сигурност и размяната на военнопленници.

Особено внимание беше отделено на възможността Украйна да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от договора на НАТО. Според Къшнър Вашингтон е постигнал напредък с Москва и е направил руската страна по-склонна да обсъжда подобен механизъм. Той обаче призна, че в Русия продължават да съществуват сериозни съмнения по въпроса.

Американският пратеник подчерта, че евентуалните гаранции трябва да бъдат част от по-широк пакет за сигурност и да отговарят на интересите на САЩ. По думите му НАТО ще има централна роля в бъдещата архитектура за сигурност, а европейските държави трябва да участват в процеса, за да се гарантира спазването на евентуално мирно споразумение.

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Къшнър заяви още, че Доналд Тръмп е останал с убеждението, че мирът е постижим след срещата си с Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай. По време на разговора си с европейските лидери обаче американският президент е поставил под въпрос продължаването на многомилиардната военна помощ за Киев.

Мерц от своя страна увери, че европейските държави ще продължат да подкрепят Украйна с военна и финансова помощ и през следващата година. Според него тази подкрепа е необходима, за да може Киев да се защитава и да участва в преговорите от позиция на силата.

Френският президент Еманюел Макрон също настоя за продължаване на военната помощ. Той заяви, че Русия не е представила конкретни предложения за мир и определи настоящия момент като подходящ за обсъждане на бъдещото членство на Украйна в НАТО. По думите му следващите седмици ще бъдат решаващи за страната.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на партньорите на Украйна за подкрепата и настоя европейските лидери да участват в следващия кръг от преговорите. Сред приоритетите той посочи прекратяването на руските атаки с дронове, осигуряването на допълнителни системи за противовъздушна отбрана и получаването на надеждни гаранции за сигурност. Зеленски потвърди и че при последните руски удари по Киев са пострадали посолствата на Австрия и Нидерландия.

Участниците в срещата отхвърлиха възможността Москва едностранно да определя условията за бъдещата европейска сигурност. Британският представител Бърнам подчерта, че агресорът не може да поставя нереалистични изисквания, и потвърди готовността на Великобритания да продължи подкрепата за Украйна.

В заключение Мерц отправи послание към американските представители за запазване на трансатлантическото единство.

„Съединените щати знаят, че без нас няма да има мир, а ние знаем, че с американците на наша страна шансовете за мир се увеличават“, заяви той.