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В еликобритания е била „неподготвена“ да приложи стратегия за тестване, проследяване на контакти и изолация в началото на пандемията от COVID-19, което е позволило вирусът да се разпространи „на практика без контрол“ през първите три месеца. Това сочат заключенията от официалното британско разследване за COVID-19, публикувани на 19 ноември 2026 г. и цитирани от британския вестник The Independent.

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В доклада от 245 страници, изготвен от баронеса Хедър Халет, се посочва, че макар учените да са разработили ефективен диагностичен тест още в средата на януари 2020 г., „в продължение на няколко месеца не е имало система за масово тестване, проследяване или изолация“ и „COVID-19 е бил оставен да се разпространява със смъртоносна скорост из страната, на практика безпрепятствено“. Според Халет ранните опити за овладяване на вируса „са били обречени на провал“, тъй като британската система е била разчетена само за ограничен брой случаи и бързо е била претоварена при експоненциалния ръст на заразените.

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Докладът отправя остри критики и към граничната политика на правителството, като определя липсата на масови гранични мерки още от самото начало като „пропусната възможност“ за забавяне на заразата и намаляване на вносните случаи. Според Халет дори 14-дневна задължителна самоизолация за всички пристигащи в страната или спирането на полетите от Китай през февруари 2020 г. е можело да даде ценно време за подготовка на здравната система, докато вместо това в първите шест месеца на 2020 г. е допуснато „на практика неограничено международно пътуване“.

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Още през март 2020 г. проследяването на контакти в общността и тестването са били преустановени заради недостиг на тестове, оборудване и лабораторен капацитет. Министрите впоследствие са вложили значителни ресурси за изграждането на разширена система, която, след като е заработила, е била „изключително ефективна“, но първоначалните усилия са били спънати от липса на планиране, непознаване на възможностите на частния и публичния сектор и слабо сътрудничество с местните власти.

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Британският анализ отново показва колко критично е не просто да има изготвени планове за кризи, а да съществува реална оперативна готовност - лаборатории, логистика, ясна координация между държавата и местните власти, както и социална подкрепа за хората в изолация. В противен случай недостигът на капацитет и липсата на финансова сигурност за работещите при карантина подкопават спазването на мерките и повишават риска от по-тежки ограничения за цялото общество.

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Докладът подчертава именно този социален аспект: много хора са били изправени пред тежкия избор между изолация и загуба на доходи или отиване на работа с риск да разпространят вируса, тъй като планирането за практическа и финансова подкрепа се е оказало недостатъчно. За сравнение, държави като Сингапур, Австралия и Германия са били относително по-добре подготвени в началото и са отчели значително по-ниска смъртност от Великобритания през първите шест месеца на пандемията.