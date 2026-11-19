Р уската държавна телевизия излъчи кадри, на които според нея се вижда ядреното куфарче на Владимир Путин, носено от сътрудник на Кремъл по време на срещата на върха на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество) в Китай.

Кореспондент на контролирания от Кремъл канал „Россия-1“ попита руски военноморски офицер в униформа дали куфарчето, което носи към среща, е ядреното куфарче, което може да се използва за издаване на заповед за ядрен удар.

Военноморският офицер отговори с „да“ във видеоклипа, който беше широко разпространен.

Достоверността на твърденията на руската държавна телевизия не е потвърдена от независим източник, а Newsweek се свърза с Кремъл за коментар.

Посещението на Путин на срещата на АТИС

Руският президент пристигна в Шенжен във вторник за срещата на върха на 21 държави членки и за дългоочакваната тристранна среща с неговите китайски и американски колеги – Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

Белият дом заяви, че между лидерите ще бъде обсъждано разпространението на ядреното оръжие.

Съществува безпокойство от страна на САЩ относно нарастващия ядрен арсенал на Китай, но също така от началото на войната в Украйна Путин постави ядрените си сили в специална бойна готовност, преустанови участието си в договора за неразпространение „Нов СТАРТ“ и актуализира насоките за ядрено възпиране.

Евгений Попов, пропагандист от канала „Россия-1“ и ководещ на актуалното предаване „60 минути“ заедно със съпругата си Олга Скабеева, беше заснет да прави включване пред камера до автомобили, паркирани пред сградата на форума в Шенжен.

„Вижте, самото ядрено куфарче е точно зад гърба ни“, каза той, докато в кадър се вижда как военноморски офицер върви с куфарче. След това той се приближи до офицера и попита: „Здравейте, това ли е ядреното куфарче?“, получавайки отговор: „Да.“

Тогава водещият попита: „Точно това ли?“, което накара същия офицер да отговори: „Точно това“. Зад кадър се чува как водещият казва: „Невероятно“.

Не може да се изключи инсценирано взаимодействие като част от психологическите операции на Кремъл преди чувствителни ядрени преговори, но подобен инцидент се случи и когато Путин се срещна със Си в Пекин през октомври 2023 г.

След като Путин се срещна със Си, руският президент беше заснет да върви към среща, следван от двама руски военноморски офицери, носещи куфарчета. Кореспондент на информационната агенция РИА заяви тогава, че „има определени куфарчета, без които нито едно пътуване на Путин не минава“.

Какво представлява ядреното куфарче?

Ядреното куфарче на Русия е система, разработена през 80-те години на миналия век, която влиза в експлоатация, когато последният президент на СССР, Михаил Горбачов, встъпва в длъжност през 1985 г.

То е известно като „Чегет“ на името на връх Чегет в планината Кавказ и обикновено се носи по всяко време от руски военноморски офицер, придружаващ президента. Рядко обаче попада пред камерите.

Две други подобни куфарчета се държат от министъра на отбраната на Русия и началника на Генералния щаб.

Валентин Голубков, който е участвал в разработването на куфарчето, заяви, че целта му е била да осигури сигурно средство за комуникация между президента и висшето му военно командване. „Целта е да обединим целия ни огромен ракетен и ядрен арсенал“, каза той пред таблоида „Комсомолская правда“ през 2014 г.

По онова време американците разполагаха свои ракети в Европа, чието време за полет до СССР беше само пет минути.

Генералният щаб на Русия също провеждаше учения и симулираше ответни удари.

„Имаше и друга причина – беше необходимо да се гарантира защита срещу неразрешено изстрелване на ядрени ракети“, каза Голубков. „В тези няколко минути трябва да се получи санкция за ответен удар“, добави той.

Заповедта се дава от президента, координирана със същите ядрени куфарчета на министъра на отбраната и началника на Генералния щаб, които също ги носят.

Кой всъщност носи куфарчетата

През декември 2025 г. независимото руско разследващо издание „Център Досие“ съобщи, че негово разследване е установило, че офицери от секретната Специална служба за стратегически комуникации, известна вътрешно като Служба „К“, носят куфарчето.

Изданието посочи, че между 2021 г. и 2025 г. най-малко 53 души са били свързани със Служба „К“, включително генерал, десетки полковници и няколко военноморски капитани, чието заплащане е сравнимо с това на останалите офицери на договор.

„Въпреки чувствителността на работата им, много от офицерите водят сравнително скромен живот, предимно в затворен град край Москва“, се казва в доклада на „Център Досие“.