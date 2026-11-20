Русия е изградила още 16 кули за ПВО около резиденцията на Путин във Валдай, с което позициите стават над 50, сочи RFE/RL.

Новите съоръжения са разположени южно от резиденцията и вероятно ще бъдат оборудвани със системи „Панцир“ и „Тор“.

В района живеят под 100 000 души, докато защитата на Москва обхваща над 20 милиона.

1/19v It is autumn in Valdai, and time for the latest manifestation of Putin’s paranoia. A new air defense ring of ~16 SHORAD towers so far, was constructed in September. The total number of towers for the protection of Valdai is now 49 or 50. ⚠️the towers are not yet confirmed! https://t.co/hRlnohwthP — jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) October 25, 2026

Русия е изградила още 16 кули за противовъздушна отбрана около резиденцията на руския лидер Владимир Путин във Валдай. Така броят на установените позиции за противовъздушна отбрана в района надхвърля 50, сочи разследване на Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“ (RFE/RL). Това посочва Влад Литнарович за UNITED24 Media.

Ето какво още пише той:

Новите обекти са установени чрез анализ на сателитни снимки, извършен съвместно с изследователя от сферата на разузнаването с отворен код.

Разследващите са установили, че 16-те кули са построени през октомври в радиус от около 50 километра южно от резиденцията в посоката, откъдето е възможно да дойдат атаки от Украйна.

Изглежда, че новите съоръжения формират допълнителен външен пръстен на противовъздушната отбрана. Очаква се на тях да бъдат разположени зенитни ракетно-артилерийски комплекси „Панцир“, зенитно-ракетни комплекси „Тор“ или подобно оборудване.

Засега не са установени съответстващи нови позиции в северната част на външния отбранителен пръстен, но разследващите отбелязват, че е възможно строителството да продължи и там.

Новият отбранителен пояс преминава през военното летище „Хотилово“ и района около язовир „Вишни Волочок“.

Летище „Хотилово“ се използва при пътуванията на Путин, а специална железопътна линия свързва района на летището с резиденцията му във Валдай. Една от кулите за противовъздушна отбрана във военната база е била изградена още към март 2026 г.

Около язовира са се появили още няколко позиции, включително в близост до остров Лисий. Там руските сили са построили лабораторен комплекс, който според по-ранно разследване на RFE/RL може да е свързан с руската програма за изследвания в областта на биологичните оръжия.

Строителството на две кули за противовъздушна отбрана близо до този обект е започнало в началото на септември, приблизително по времето, когато разследването за лабораторията е станало публично достояние.

Последното разширяване увеличава броя на известните позиции за противовъздушна отбрана около Валдай до над 50.

Тази цифра е особено впечатляваща в сравнение с Москва. От началото на пълномащабното нахлуване Русия е изградила приблизително два пъти повече позиции за противовъздушна отбрана за защита на Москва и околния регион. В столицата и предградията ѝ обаче живеят над 20 милиона души.

Във Валдай, околния район и близките територии в радиус от около 50 километра живеят по-малко от 100 000 души.

По-рано руският лидер Владимир Путин подписа указ за увеличаване на числеността на основния състав на Федералната служба за охрана (ФСО). Това е четвъртото подобно увеличение от началото на пълномащабното нахлуване на Русия във Украйна.