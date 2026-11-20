П овече от десетилетие след като бившата му приятелка Деми Ловато стана хит в мрежата, обявявайки по време на интервю, че чашите са „любимото ѝ ястие“ – абсурден отговор, роден от игра на думи на английски, където „dish“ означава едновременно „ястие“ и „съд за хранене“ – певецът признава, че това остава любимият му попкултурен момент, съобщава E!News.

„Невероятно е. Наскоро ѝ купих чаша за подарък – или за рождения ѝ ден, или защото ни беше специален гост. Мисля, че ѝ пратих чаша за рождения ден, вече не помня“, разказа Джо през смях пред братята си Кевин и Ник в епизод на техния подкаст Hey Jonas! на 17 ноември.

Кевин и Ник веднага подкрепиха шегата, като Кевин отбеляза, че Деми всъщност не е сгрешила в отговора си, а Ник добави: „И аз обичам чаши“.

Как се роди шегата от отегчение на престурне

Самата Деми Ловато наскоро разкри истината зад култовото видео. По време на гостуването си в подкаста на Кики Палмър през март певицата призна, че нарочно се е направила, че не разбира въпроса на журналиста за любима храна, защото престурнето ѝ било доскучало.

Joe Jonas’ favorite meme? He would have to say mug. He talks more about the gift he gave Demi Lovato here: https://t.co/iLpJrqMs7V (🎥: Hey Jonas!) https://t.co/feEbZAFkzf — E! News (@enews) November 19, 2026

„Бяха ми задали толкова много въпроси онзи ден, че си помислих: „Ще започна да се шегувам с интервюиращите“. В по-дългото видео се вижда как поглеждам тур мениджъра си и се подсмихвам, сякаш казвам: „Хвана ли го?“. После отрязъкът стана вайръл и всички решиха, че говоря съвсем сериозно“, обясни Ловато.

В легендарния клип тя аргументира избора си с железни доводи: „Харесвам чашите, защото са много удобни в ръката и държат горещи неща, които не се налага да пипаш – като кафе или горещ чай“.

От кратка любов до дългогодишно приятелство

Джо Джонас и Деми Ловато изживяха кратка романтична връзка през 2010 г., докато снимаха продължението на хита на Disney Camp Rock. Макар да се разделиха скоро след това, днес двамата са в прекрасни приятелски отношения и дори гостуват на концертите си един на друг.

„Това е толкова прекрасна връзка през всичките тези години. Чувствам се благодарен, че с Деми все още можем да излизаме заедно на сцената и да се подкрепяме в различните етапи от живота си“, сподели Джо.

Joe Jonas comenta que uno de sus momentos preferidos de la cultura pop es Demi Lovato diciendo que su plato favorito son las tazas en un nuevo episodio del podcast Hey Jonas. Joe también comenta que le regaló una taza por su cumpleaños. ❤️ https://t.co/8zi8Pb9mw8 — Promo Demi Lovato España (@promoddlES) November 17, 2026

Още звездни двойки, родени в коридорите на Disney

Историята на Джо и Деми е само една от емблематичните тийнейджърски любови, започнали на снимачната площадка на Disney Channel: