Руска балистична ракета е поразила три моста над река Днепър в Киев.

По данни на кмета Виталий Кличко трима души са загинали, а около 15 са ранени.

Ударени са Подилско-Воскресенският, Дарницкият и Пивденният мост.

Движението по съоръженията е преустановено или ограничено.

Има пострадали и при руски атаки в Днепропетровска област, Харков и Запорожие.

Москва съобщи за удари по украински отбранителни предприятия, енергийна и транспортна инфраструктура.

Руска балистична ракета е поразила три ключови моста над река Днепър в украинската столица Киев, при което са загинали трима души, а около 15 са ранени. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от "Ройтерс".

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Атаката е засегнала Подилско-Воскресенския мост, както и мостовете Дарницки и Пивденни. В резултат на ударите движението по съоръженията е било преустановено или ограничено.

По информация на "Ройтерс" това е най-мащабната атака срещу транспортните връзки между левия и десния бряг на Киев от началото на руската инвазия.

В столицата, която е с население от около 3 милиона души, транспортът между двата бряга на Днепър разчита на шест основни моста. Пораженията по три от тях създават сериозни затруднения за придвижването в града.

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Ударите са предизвикали пожари и са нанесли щети по критична инфраструктура и сгради. Кореспондент на "Ройтерс" в Киев съобщава, че е чул поредица от експлозии в ранните часове на деня.

Путин обеща ответен удар

Атаката дойде ден след като руският президент Владимир Путин обеща тежък ответен удар срещу Украйна.

Заканата му последва поредната украинска атака срещу Кримския мост, който свързва Русия с анексирания от Москва Кримски полуостров. По информация на БТА Украйна е атакувала съоръжението за трети път в рамките на седмица, като движението по него временно е било спряно.

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Размяната на удари по транспортна инфраструктура от двете страни отново поставя във фокус значението на мостовете и транспортните коридори за снабдяването, придвижването на военни сили и функционирането на големите градове.

Има ранени и в други украински градове

Руските атаки са засегнали и други части на Украйна.

Петима души са ранени в Днепропетровска област, след като дронове са поразили жилищни сгради.

В Харков, втория по големина град в страната, четирима души са пострадали при удар на руски дрон по болница. Един човек е ранен и при атака с безпилотен летателен апарат срещу трамвай в Запорожие, съобщиха местните власти в Telegram.

"Ройтерс" уточнява, че не е успяла да потвърди независимо съобщенията за ударите и броя на пострадалите. И Русия, и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилни.

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Москва съобщи за удари по украинска инфраструктура

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са поразили предприятия от отбранителната промишленост, както и обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в няколко украински региона, включително Киев.

Според ведомството са били атакувани и пристанищни съоръжения в Одеска област, както и морски плавателни съдове, използвани за нуждите на украинската армия.

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Междувременно трима души са загинали при украинска атака в контролирания от Русия град Луганск. Това съобщиха назначените от Москва власти в едноименната област.

В Западна Русия украинска атака с дрон е нанесла щети на промишлен обект в Смоленска област. Губернаторът Василий Анохин съобщи за инцидента в Телеграм, но не уточни кой точно обект е бил поразен.