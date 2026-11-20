О чаква се ислямът да изпревари християнството и да се превърне в най-разпространената религия в света още до 2035 г. Това сочат подробните демографски прогнози на престижния изследователски център Pew Research Center, който проследява световните религиозни тенденции от 25 години насам, пише Sky News.

Данните показват, че до 2035 г. мюсюлманите по света ще достигнат 2,57 милиарда души, докато християните ще бъдат 2,52 милиарда. Ако сегашните темпове се запазят, до 2070 г. мюсюлманите ще надхвърлят 3,6 милиарда, а християните ще останат малко под 3 милиарда.

„Причината са бебетата“: Демографският двигател на промяната

Въпреки че и двете религии ще продължат да увеличават броя на последователите си в глобален мащаб, ислямът расте с много по-бързи темпове. Между 2020 и 2070 г. световното население се очаква да нарасне с 29%, като броят на християните ще се увеличи с 30%, а този на мюсюлманите – с цели 80%.

Основният фактор не е смяната на вярата, а раждаемостта.

„Причината са бебетата“, обяснява старши демографът в Pew Конрад Хакет.

За периода 2020–2025 г. коефициентът на раждаемост сред мюсюлманките е средно 3,1 деца на жена, следван от 2,5 деца при християнките (при необходим минимум от 2,1 за просто възпроизводство на населението). Голяма част от глобалния прираст през следващите десетилетия ще бъде съсредоточен в Африка на юг от Сахара, където живеят огромни християнски и мюсюлмански общности.

Muslims projected to outnumber Christians by 2035 - with majority of people in UK non-religious by 2070 https://t.co/eTmC1gnfGb — Sky News (@SkyNews) November 18, 2026

Великобритания, Франция и Южна Корея стават предимно нерелигиозни

Проучването очертава драматична промяна и в религиозния профил на Европа. Във Великобритания делът на хората, които не изповядват никаква религия, ще нарасне от 40,2% през 2020 г. до 52,3% през 2070 г., превръщайки ги в мнозинство. В същия период делът на християните на Острова ще спадне наполовина – от 49,4% на 25,4%, докато мюсюлманите ще се увеличат от 6,4% на 16%.

Към Великобритания в групата на държавите с нерелигиозно мнозинство до 2070 г. ще се присъединят още Франция и Южна Корея, с което общият им брой в света ще стане 13. В световен мащаб обаче процентът на хората без религия леко ще намалее заради очакваното свиване на населението на Китай.

Други ключови тенденции до 2070 г.

Центърът на християнството се мести в Африка: Над половината от всички християни по света ще живеят в Субсахарска Африка. Демократична република Конго ще изпревари САЩ като страната с най-многобройно християнско население.

Промяна в САЩ: Християните ще останат най-голямата религиозна група в Америка, но вече няма да съставляват мнозинство от населението.

Нов лидер в мюсюлманския свят: Пакистан ще изпревари Индонезия и ще стане страната с най-много мюсюлмани, следван от Индия, Нигерия и Индонезия.

Концентрация в Израел: Около 62% от всички евреи по света ще живеят в Израел (спрямо 46% през 2020 г.), докато делът на будистите и индуистите в глобален план ще намалее.