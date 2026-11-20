Робърт Патинсън е избран за новия Джеймс Бонд в 26-ия филм от поредицата, режисиран от Дени Вилньов.

Кастингът нарушава традицията ролята да изстрелва сравнително непознати актьори към световната слава.

Изборът е първото голямо решение на Amazon MGM Studios след придобиването на творческия контрол върху франчайза от семейството Броколи.

Six months of searching for the next James Bond, so many notable actors auditioning, endless media speculation and fan casting, and the winner is … that guy who’s in everything. https://t.co/ojKW0bC3Yf — The Hollywood Reporter (@THR) November 17, 2026

Робърт Патинсън официално е избран за следващия Джеймс Бонд, с това Amazon MGM Studios зачерква най-старото неписано правило на филмовата поредица, пише Newsweek .

Повече от шест десетилетия, докато франчайзът беше ръководен от Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън, ролята на агент 007 превръщаше актьора в звезда, а не обратното. Предишните изпълнители на Бонд пристигаха без тежестта на голяма филмова слава: Шон Конъри беше почти неизвестен, Роджър Мур и Пиърс Броснан бяха предимно телевизионни актьори, а Даниъл Крейг беше познат най-вече с участието си в независими филми.

С избора на 40-годишна световноизвестна звезда, която вече изпълнява главната роля във филма „Батман“, и привличането на режисьора на „Дюн“ Дени Вилньов за 26-ия филм за Бонд, Amazon даде ясен знак, че се отклонява решително от подхода на семейство Броколи. Това е първият голям ход на студиото, откакто пое творческия контрол над поредицата.

След обявяването Патинсън заяви, че поверяването на ролята на агент 007 е „честта на живота му“, и добави, че това е „сбъдната мечта“. Вилньов каза, че актьорът притежава „непреходната душа на 007“, като същевременно внася нещо ново в образа.

Назначението слага край на дългогодишните спекулации кой ще наследи Крейг, чийто петфилмов период в ролята започна с „Кaзинo Роял“ през 2006 г. и приключи с „Смъртта може да почака“ през 2021 г.

Сред актьорите, чиито имена бяха свързвани с ролята по време на търсенето, бяха Калъм Търнър, Джак Лоудън, Джош О’Конър и Никълъс Холт. Патинсън и Холт преминаха екранни проби за ролята, преди в крайна сметка да бъде избран първият.

За Amazon MGM Studios обаче значението на решението надхвърля самоличността на наследника на Крейг. То е най-ясното доказателство досега, че студиото е готово да промени традициите, които са определяли една от най-дълго просъществувалите филмови поредици в Холивуд.

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Как се е променял изборът на актьори за ролята на Джеймс Бонд през годините

Традицията актьорът да бъде превърнат в Бонд, вместо за ролята да бъде привлечена вече утвърдена филмова суперзвезда, датира още от времето на Конъри. Шотландският актьор вече е имал участия във филми и телевизионни продукции, когато е избран за „Доктор Но“ от 1962 г., но именно Бонд го издига до съвсем различно равнище на международна известност.

Джордж Лейзънби представлява още по-смел риск. Преди да бъде избран за наследник на Конъри, той е предимно модел, а когато през 1969 г. излиза „В тайна служба на Нейно Величество“, е на 29 години. Това остава единственият му филм за Бонд.

Мур е значително по-известен, когато поема ролята, особено заради телевизионната си работа в сериала „Светецът“, но не е утвърдена международна филмова звезда от мащаба на Патинсън. Между 1973 и 1985 г. той изпълнява ролята на Бонд в седем филма, изравнявайки се с Конъри по брой участия в официалната поредица.

Тимъти Далтън, утвърден актьор на сцената и на екрана, наследява Мур с „Живите светлини“ през 1987 г. и „Упълномощен да убива“ през 1989 г. След това Броснан поема ролята в „Златното око“ от 1995 г., след като става познат на публиката с телевизионните си участия, най-вече в сериала „Ремингтън Стийл“.

Бившият кастинг директор на поредицата Деби Макуилямс отбеляза по-рано, че Конъри не е бил широко известен, Мур и Броснан са били предимно телевизионни актьори, Далтън се е свързвал с Шекспир, а Крейг е бил познат на публиката на независимото кино, но все още не е бил начело на блокбъстър.

Изборът на Крейг през 2005 г. продължи тази традиция. Той вече е изградил впечатляваща филмография, включваща „Слоеният кейк“ и поддържащи роли в по-мащабни продукции, но все още не е световноразпознаваемата звезда на франчайз, в която се превръща благодарение на Бонд. Първоначално изборът му предизвиква спорове, преди „Кaзинo Роял“ да наложи по-суровото му превъплъщение в героя.

Патинсън влиза в ролята със съвсем различна степен на известност. „Здрач“ го превърна в международна знаменитост, а „Батман“ му осигури още един световноразпознаваем екранен образ. Между двата франчайза той целенасочено изгради разнообразна филмография с продукции като „Добро време“, „Фарът“, „Тенет“ и „Мики 17“.

Сред последните му проекти са също „Одисея“, „Драма“ и „Праймтайм“, а той участва и в предстоящия трети филм от поредицата „Дюн“ на Вилньов.

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На каква възраст са били актьорите, избрани за Джеймс Бонд?

През годините актьорите за ролята на Бонд са избирани в сравнително широк възрастов диапазон, макар че повечето са били на около 30 или в началото на 40-те си години, когато получават ролята.

Следователно възрастта на Патинсън не го прави изключение. Мур и Броснан са били по-възрастни, когато са получили ролята, а Далтън е бил на същата възраст.

Необичайна е обаче комбинацията от възрастта му и вече поетите ангажименти към други франчайзи. Патинсън трябва да се завърне като Брус Уейн във „Батман: Част II“, което го превръща в рядък случай на актьор, поемащ ролята на Бонд, докато вече изпълнява друга от най-известните повтарящи се роли в киното.

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Как семейство Броколи се отказа от творческия контрол над Джеймс Бонд в полза на Amazon

Промяната, която направи възможен избора на Патинсън, започна години преди обявяването му.

През 2022 г. Amazon завърши придобиването на MGM за 8,5 милиарда долара, с което студиото, стоящо зад филмите за Бонд, стана част от развлекателния бизнес на компанията. Сделката обаче не даде веднага на Amazon неограничени творчески правомощия над агент 007. Броколи и Уилсън запазиха значителен контрол върху начина, по който се управляваше образът на героя чрез продуцентската компания Eon Productions.

Споразумението се промени през февруари 2025 г., когато Amazon MGM Studios, Броколи и Уилсън обявиха създаването на ново съвместно дружество, което да управлява правата върху интелектуалната собственост на франчайза. Съгласно тази структура страните останаха съсобственици на Бонд, но Amazon MGM Studios получи творческия контрол.

Споразумението прехвърли творческите правомощия върху поредицата, като същевременно запази дяловете на страните в собствеността. Въпреки това то беляза историческо отклонение от начина, по който Бонд беше управляван в продължение на десетилетия.

Влиянието на семейство Броколи датира още от началото на официалната филмова поредица. Албърт „Къби“ Броколи, бащата на Барбара Броколи, продуцира „Доктор Но“ и помага за изграждането на франчайза за Бонд на големия екран. По-късно Броколи и нейният полубрат Уилсън стават основните му пазители.

Затова предстоящият филм бележи истински повратен момент. Това ще бъде първият официален филм за Бонд след „Доктор Но“ от 1962 г., при който член на семейство Броколи няма да отговаря за избора на актьора, изпълняващ ролята на агент 007.

Вместо това Amazon MGM Studios събра нов ръководен екип около героя. Ейми Паскал, ветеран продуцент зад няколко филма за Спайдърмен, и Дейвид Хейман, продуцент на поредицата „Хари Потър“, ще продуцират следващия филм. Сценарият е поверен на Стивън Найт, създателя на „Остри козирки“, а режисьор ще бъде Вилньов.

Изборът на Патинсън е първото голямо изпитание за това как ще изглежда 007, след като творческият контрол над франчайза вече не е в ръцете на хората, които са го управлявали в продължение на десетилетия.