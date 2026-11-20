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20 различни кандидати се борят за 11 места в парламентарната квота на Висшия съдебен съвет.

Внесени са общо 21 номинации, тъй като един от кандидатите е предложен за двете колегии.

„Прогресивна България“ има 11 номинации, „Продължаваме промяната“ – осем, „Демократична България“ – три, а „Възраждане“ – една.

Депутатите трябва да изберат шестима представители на Съдийската колегия и петима на Прокурорската.

За избора на всеки кандидат са необходими най-малко 160 гласа.

Парламентът трябва да избере своите представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Общо 20 различни кандидати се борят за 11-те места от парламентарната квота, като внесените номинации са 21.

Започва процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС

Най-много предложения има управляващата формация „Прогресивна България“ – 11. „Продължаваме промяната“ е издигнала осем кандидатури, а „Демократична България“ – три. „Възраждане“ има една номинация. Част от предложенията на ПП и ДБ се припокриват, а един от кандидатите е номиниран за двете колегии.

Отделно депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов е предложил още един кандидат за Съдийската колегия.

Народните представители трябва да изберат шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия. За да бъде избран, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на най-малко 160 депутати.

Правната комисия продължава с изслушването на кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС

Това означава, че за формирането на парламентарната квота ще е необходимо квалифицирано мнозинство, което предполага подкрепа отвъд гласовете на отделните политически формации.

Прокурорите и съдиите вече избраха своите представители от професионалната квота. Предстои това да направят и следователите.

ОТ ГЕРБ обявихa, че ще подкрепят част от кандидатурите за ВСС.

„Ще участваме в гласуването. Слушах тези от новата сглобка - какво говорят ПП-ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринната на група Рая Назарян ги прочете. Има 12-13 души, които заслужават подкрепа”, заяви Бойко Борисов.

Как се формира Висшият съдебен съвет

Висшият съдебен съвет е органът, който осигурява управлението на съдебната власт. Той има ключови правомощия по отношение на кадровата политика в системата, включително назначаването, повишаването, преместването и освобождаването на магистрати.

ВСС работи чрез две колегии – Съдийска и Прокурорска. В тях участват представители, избрани от професионалните общности на магистратите, както и членове от парламентарната квота.

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

Парламентът избира общо 11 представители – шестима за Съдийската и петима за Прокурорската колегия. Изискването за подкрепа от поне 160 народни представители е гаранция за по-широко съгласие при попълването на състава.

Изборът на новите членове е важен за бъдещото управление на съдебната система, тъй като решенията на ВСС имат пряко отражение върху кадровите процеси и организацията на работата в съдебната власт.