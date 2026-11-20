Полската армия проверява сигнали за възможно нарушение на въздушното пространство от неидентифицирани обекти.

Възможно е обект да е паднал край село Хмелек, на около 45 км от границата с Украйна.

Проверяват се два отделни случая на предполагаемо навлизане на обекти във въздушното пространство на Полша.

Премиерът Доналд Туск съобщи, че в момента няма въздушна заплаха.

Полски и съюзнически самолети са били вдигнати във въздуха превантивно заради руските удари по Украйна.

В проверките участват военни, полиция, пожарникари и прокуратурата.

Полската армия разследва информация за възможно нарушение на въздушното пространство на страната от неидентифицирани обекти, след като е получен сигнал за паднал обект в югоизточната част на Полша, близо до границата с Украйна. Районът се намира на около 45 километра от украинската граница.

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Премиерът Доналд Туск заяви, че е получил информация от министрите на отбраната и вътрешните работи за ситуацията и че към момента няма въздушна заплаха.

„Съответните служби работят на място“, написа Туск в социалната мрежа X.

Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026

По информация на "Ройтерс" полските власти проверяват два случая на предполагаемо нарушение на въздушното пространство. Говорителят на Оперативното командване на въоръжените сили Яцек Горишевски съобщи пред телевизия TVN24, че се събират данни както от съюзнически държави и местни жители, така и от радарните системи на полската армия.

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Един от сигналите е за възможно падане на обект край село Хмелек в югоизточната част на страната.

„Службите бяха уведомени от местни жители, след което на място беше изпратен наземен екип, който да обезопаси района и да установи точното място, както и дали действително е имало падане на обект там“, обясни Горишевски.

По случая се извършва проверка, като към момента не е установено какъв е бил обектът и откъде е дошъл. В операцията участват военни, полиция, пожарникари и представители на прокуратурата.

Военен дрон, за който се предполага, че е руски, изплува от Балтийско море

Полша вдигна изтребители заради руските атаки

Случаят се разследва след мащабната руска въздушна атака срещу Украйна през нощта срещу 20 ноември.

В отговор полските военновъздушни сили превантивно са вдигнали самолети във въздуха, като са били предприети и мерки за защита на въздушното пространство. По информация на "Ройтерс" предупрежденията вече са отменени.

Полските власти следят ситуацията особено внимателно заради близостта на района до украинската граница и опасността от навлизане на ракети или безпилотни летателни апарати на територията на страната при руските удари.

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет

Какъв е рискът за Полша

Полша е член на НАТО и граничи с Украйна, където от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. редовно се извършват ракетни и дронови атаки. При подобни операции съществува риск от отклоняване на боеприпаси или навлизане на летателни апарати във въздушното пространство на съседни държави.

Един от най-сериозните подобни инциденти беше през ноември 2022 г., когато ракета падна в полското село Пшеводув, близо до украинската граница. Двама души загинаха. По-късно разследването установи, че става дума за украинска ракета за противовъздушна отбрана, изстреляна при отблъскване на руска атака.