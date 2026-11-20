П резидентът на САЩ Доналд Тръмп беше заснет на видео как неловко се опитва да помогне на китайския президент Си Дзинпин да се качи на ескалатор по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), поредният странен момент, включващ президента и ескалатори.

80-годишният Тръмп изглежда протегна ръка, за да се опита да помогне на 73-годишния Си да стъпи на ескалатора, преди двамата лидери да се качат нагоре по време на историческата тристранна среща на върха в четвъртък в Шънджън, Китай, в която участва и руският президент Владимир Путин, пише The Independent.

Вижда се как Си неловко се хваща за задната част на ръкава на сакото на Тръмп, докато двамата се возят заедно нагоре по ескалатора.

Trump steadies Chinese President Xi on escalator ride during APEC Summit https://t.co/8gclNyUvzS — New York Post (@nypost) November 19, 2026

Белият дом дори възхвали момента, като сподели видео в платформата X чрез профила Rapid Response 47 и написа: „@POTUS помага на президента Си на ескалатора на срещата на върха на АТИС“.

ICYMI: @POTUS helps President Xi on the escalator at the APEC Summit. https://t.co/91TnSkEuET — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2026

В четвъртък Тръмп, Си и Путин проведоха исторически разговори, чиято цел беше да обсъдят войните в Украйна и Иран, както и начините за намаляване на рисковете от ядрени оръжия. Въпреки това разговорите при закрити врата приключиха с общо изявление на тримата, в което те обявиха, че се ангажират с „реформирането“ на Организацията на обединените нации.

Това не е първият път, в който Тръмп попада в заглавията на новините заради странен инцидент с ескалатор.

Миналата година, по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, президентът и първата дама Мелания Тръмп преживяха неловък момент, когато ескалаторът спря внезапно точно когато двойката се канеше да стъпи на него.

Инцидентът стана малко преди Тръмп да произнесе реч пред Общото събрание. По време на речта си Тръмп заяви пред световната организация: „Всичко, което получих от Обединените нации, беше ескалатор, който на път нагоре спря точно по средата. Ако първата дама не беше в страхотна форма, щеше да падне, но тя е в страхотна форма“.

Докато по онова време Белият дом изрази опасения, че ескалаторът е бил спрян умишлено, Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви, че ескалаторът вероятно е спрял заради предпазен механизъм, задействан от видеооператора на Тръмп.

Цялото посещение на Тръмп в Китай беше белязано от любопитни и знакови моменти. Американският президент беше посрещнат лично от китайския си колега Си Дзинпин на летището – безпрецедентен жест на внимание, който не беше приложен спрямо друг лидер на срещата, дори спрямо руския лидер Владимир Путин.

В четвъртък Доналд Тръмп окупира заглавията и с друго свое действие – преди срещата си с Владимир Путин, влизайки в стаята американският държавен глава се спря, посочи към Путин и закачливо попита „Кой е това?“ преди да се усмихне широко. Вървейки към руския лидер, щастливият Тръмп отговори на собствения си въпрос: „Той е мой приятел!“.

Думите мой приятел предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи, а мнозина анализатори осъдиха приятелския тон на президентът на САЩ.