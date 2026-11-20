Историческата сграда на Народното събрание ще бъде осветена в синьо на 20 ноември 2026 г.

Инициативата е по повод Световния ден на детето и 37 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Акцията е в подкрепа на националната кампания „Бъди смел, бъди добър“.

Това е третото издание на кампанията, организирана от Държавната агенция за закрила на детето.

Осветяването ще продължи един час – от 17:30 до 18:30 ч.

Историческата сграда на Народното събрание ще бъде осветена в синьо на 20 ноември в знак на подкрепа за Националната кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“. Това съобщиха от пресцентъра на парламента.

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Инициативата ще се проведе по повод Световния ден на детето и 37-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Осветяването ще бъде от 17:30 до 18:30 ч.

Народното събрание се присъединява към инициативата на Държавната агенция за закрила на детето, с която се привлича общественото внимание към проблема с насилието над деца и между самите тях.

От агенцията посочват, че събитието е част от изпълнението на Плана за действие за реализация на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2023–2026 г.

С осветяването на сградата ще бъде поставено началото на третото издание на националната кампания „Бъди смел, бъди добър“. Тя включва поредица от инициативи, насочени към децата и възрастните, с цел да насърчи разпознаването и предотвратяването на насилието.

Синият цвят е символичен акцент в инициативата, чрез който институциите изразяват подкрепа за правата, сигурността и благополучието на децата.

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Защо 20 ноември е Световен ден на детето?

Световният ден на детето се отбелязва ежегодно на 20 ноември. Датата е свързана с два важни документа на Организацията на обединените нации.

На 20 ноември 1959 г. Общото събрание на ООН приема Декларацията за правата на детето, а на същата дата през 1989 г. е приета и Конвенцията на ООН за правата на детето.

Конвенцията е международен договор, който определя основните права на децата и задълженията на държавите да ги защитават. Сред тях са правото на живот, образование, здравеопазване, закрила от насилие и право на мнение по въпросите, които ги засягат.

Световният ден на детето се отбелязва от 1956 г. по инициатива на Общото събрание на ООН с резолюция 836 (IX) от 14 декември 1954 г.