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Какво казаха Путин, Си и Тръмп с тайния език на дипломацията

Р уският президент Владимир Путин призна, че Москва извършва ответни удари срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Изявлението дойде на пресконференция в Китай след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на фона на поредица от атаки с дронове срещу търговски кораби край бреговете на България и Румъния, при които има загинали и изчезнали моряци.

В отговор на журналистически въпрос Путин заяви, че руските сили са започнали да действат по „огледален“ начин, след като Украйна е предприела нападения срещу руски танкери.

Атаката в Черно море през погледа на Reuters и AP

„Да, започнаха да нанасят удари по нашите танкери в Черно море. В отговор, както всички добре знаем, нашите започнаха да действат по огледален начин, но нашите ответни действия се оказаха много по-болезнени за режима, отколкото опитът да се нанесе щета на нашата икономика“, заяви руският президент.

Putin on Ukraine: They began striking our tankers in the Black Sea. In response, as everyone knows, we began acting in a similar manner. Our retaliatory actions proved much more painful for the regime than their attempts to damage our economy. https://t.co/V2KE07EHvS — World Source News (@Worldsource24) November 19, 2026

Той допълни, че в Съвета за сигурност на Русия е обсъждан въпросът за евентуално установяване на „режим на тишина“ в морето и спиране на ударите по енергийната инфраструктура, но Москва вече отказва подобни разговори. „След ударите по Кримския мост няма да преговаряме. Ще отговаряме на тези удари“, подчерта Путин.

Думите му представляват косвено признание за руските атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море, макар руският президент да не посочи конкретни плавателни съдове.

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Хронология на ударите край България и Румъния

От началото на октомври най-малко 15 търговски кораба бяха поразени при нападения с дронове в близост до българското и румънското крайбрежие:

На 5 октомври товарният кораб Royad Mammadov беше атакуван край румънското крайбрежие. Двама членове на екипажа загинаха. Ден по-късно край българския бряг беше потопен Alfa Watan, а Able беше повреден.

На 13 октомври край България бяха атакувани Chelsea 3 и HS Dignity. Вторият кораб потъна, като 11 моряци бяха обявени за изчезнали.

На 14 октомври дрон порази танкера Yara J в румънски териториални води, а на 15 октомври беше атакуван Wine Trader край Сулина. Седем моряци от неговия екипаж изчезнаха.

На 23 октомври корабът Khoryv беше поразен край Констанца, а на 28 октомври контейнеровозът Contship Jet потъна след атака с морски дронове край нос Калиакра. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени.

Новата вълна от нападения започна на 13 ноември, когато беше ударен Larissa 1 край румънското крайбрежие.

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На 14 и 15 ноември дронове поразиха още три кораба край делтата на Дунав - танкерите Evia Petrol V и Ali Najafov и товарния кораб Marsol. При ударите възникнаха пожари, които бяха овладени от екипажите.

На 16 ноември край нос Калиакра потъна превозващият пшеница Betul 8. Всичките 12 моряци бяха спасени.

Само ден по-късно, на 17 ноември, беше атакуван и танкерът Gas Husky, превозващ около 3400 тона втечнен газ от Египет към Румъния. Корабът потъна край българското крайбрежие, а всичките 19 членове на екипажа бяха евакуирани.

Нападенията, част от които бяха извършени в териториалните води на държава членка на НАТО, предизвикаха сериозна тревога за сигурността на международното корабоплаване в Черно море.