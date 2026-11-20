OFAC удължи до 19 декември разрешението за преговори и сключване на условни договори за продажба на международните активи на „Лукойл“.

Предишният лиценз трябваше да изтече на 21 ноември.

Разрешението обхваща и активите на руската компания в България, включително „Лукойл Нефтохим Бургас“.

В обхвата попадат още „Лукойл България“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“.

Реалното приключване на сделките изисква отделно одобрение от американските власти.

Отделно е разрешено извършването на определени операции на дружествата до 20 февруари 2027 г.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи до 19 декември срока на лиценза, който разрешава преговори и сключване на условни договори за продажба на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“, включително дружествата ѝ в България. Това става ясно от документ, публикуван на официалната интернет страница на американската институция.

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Предишното разрешение трябваше да изтече на 21 ноември. С удължаването потенциалните купувачи и руската компания получават допълнително време за преговори, проверки и договаряне на условията по евентуалните сделки.

Кои активи на „Лукойл“ в България попадат в обхвата на лиценза

Разрешението обхваща преговори с „Лукойл“ или свързани с нея дружества за продажбата, разпореждането или прехвърлянето на Lukoil International GmbH – австрийското дружество, чрез което руската компания притежава основната част от международните си активи.

В обхвата попадат и дъщерните дружества, в които Lukoil International има пряко или непряко, самостоятелно или съвместно участие от най-малко 50%.

Сред тези активи са и дружества от групата на „Лукойл“ в България, включително:

- „Лукойл Нефтохим Бургас“ – най-голямата петролна рафинерия в страната;

- „Лукойл България“ – компанията, която развива дейността на групата на българския пазар;

- „Лукойл Авиейшън България“ – дружеството за доставка на авиационни горива;

- „Лукойл Бункер България“ – компанията за доставка на корабни горива.

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Лицензът позволява сключването на различни видове условни договори, сред които предварителни договори, принципни споразумения, обвързващи меморандуми за разбирателство и други подобни договорености.

Това обаче не означава, че собствеността върху активите може да бъде прехвърлена незабавно. Изпълнението на всеки такъв договор трябва изрично да бъде обвързано с получаването на отделно разрешение от OFAC.

Какво друго разрешават американските власти

Документът предвижда и възможност за извършване до 20 февруари 2027 г. на трансакции, които обичайно съпътстват и са необходими за поддържането или прекратяването на дейността, договорите и останалите споразумения на дружествата от групата Lukoil International.

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

Разрешено е и използването на блокираните банкови сметки на тези дружества за извършването на подобни операции.

Тази част от лиценза има значение за продължаването на текущата дейност на компаниите и за уреждането на съществуващите им договорни отношения, докато се търси решение за бъдещата собственост върху международните активи.

Защо „Лукойл“ продава активите си

Вашингтон наложи санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Впоследствие „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, за да дадат възможност за продължаване на преговорите с потенциални купувачи и за подготовка на евентуални сделки.

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За България развитието на този процес е особено важно заради присъствието на групата на „Лукойл“ в ключови сегменти на горивния пазар – от преработката на нефт до търговията и доставките на горива за авиацията и корабоплаването.

Удължаването на лиценза не означава, че е намерен купувач или че продажбата на българските активи е договорена. То осигурява допълнително време за преговори, като окончателното решение за всяка сделка остава под контрола на американските санкционни власти.