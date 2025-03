Какво е хантавирусът – болестта, която уби съпругата на Джийн Хекман?

Б етси Аракава, съпругата на носителя на "Оскар" Джийн Хекман, почина от респираторно заболяване, причинено от хантавирус – рядка инфекция, предавана от заразени гризачи, потвърдиха официални лица.

Здравните експерти предупреждават, че хантавирусът може да предизвика грипоподобни симптоми след контакт с изпражненията на гризачи, а в тежки случаи може да се развие хантавирусен белодробен синдром (HPS) – животозастрашаващо заболяване на белите дробове. Медицинските следователи смятат, че именно HPS е довел до смъртта на Аракава.

What Is Hantavirus? Gene Hackman’s Wife Died From Rodent-Transmitted Illness



