Как са починали Джийн Хекман и съпругата му? Съдебен патолог с версия за смъртта им

И звестният съдебен патолог д-р Майкъл Баден представи своята теория по Fox News, предполагайки, че легендарният актьор Джийн Хекман може да е починал от сърдечен арест, а съпругата му Бетси Аракава да е загинала, опитвайки се да му помогне.

95-годишният Хекман и 65-годишната му съпруга бяха открити мъртви в дома си в Санта Фе, Ню Мексико, на 26 февруари. Телата им се намирали в различни части на къщата и според властите смъртта им е настъпила няколко дни по-рано. В дома е открито и починало куче.

На пресконференция на 28 февруари шерифът на окръг Санта Фе, Адан Мендоза, съобщи, че пейсмейкърът на Хекман е спрял да функционира на 17 февруари – девет дни преди откриването му.

Д-р Баден, бивш главен съдебен лекар на Ню Йорк, заяви в интервю, че аутопсията не е установила наранявания или отравяне с въглероден окис. Според него най-вероятната причина за смъртта на Хекман е тежко сърдечно заболяване, включително коронарна болест и евентуално високо кръвно налягане.

Патологът предполага, че Бетси Аракава е намерила съпруга си и в паниката си е побързала към банята, за да вземе лекарствата му за кръвно налягане. Сред медикаментите, намерени в банята, имало лекарства за щитовидната жлеза, кръвното налягане и Tylenol.

Баден предполага, че Аракава може да е паднала, докато е тичала, удряйки главата си, което да е довело до вътрешно кървене в мозъка. Тялото ѝ е открито в банята с признаци на мумифициране, което показва, че е била мъртва от дни.

