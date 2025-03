Нова теория за смъртта на Джийн Хекман и съпругата му

Д окато се очакват официални резултати - нова теория се появи за смъртта на Джийн Хекман и съпругата му.

95-годишният актьор от "Супермен", съпругата му Бетси Аракава, 65 г., и кучето им бяха намерени мъртви в дома им в Ню Мексико на 26 февруари.

(Във видеото: Джийн Хекман: Между скромността и съвършенството – актьорът, който влизаше във всяка роля)

Хекман беше открит в тоалетната на дома, докато Аракава беше открита мъртва в банята, където хапчетата с рецепта бяха разпръснати на плота.

„Други две кучета, които изглеждаха здрави, също бяха намерени в имота“, казаха властите.

Reclusive Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, spotted in first public outing together in decades https://t.co/BQeQX2eo2c pic.twitter.com/c3lhKD5glB — New York Post (@nypost) March 29, 2024

Шерифът на окръга Адан Мендоса каза пред вестник Santa Fe New Mexican, че няма признаци за насилствена смърт.

„Това е активно и продължаващо разследване“, каза говорител по полицията пред Newsweek по имейл.

Главният съдебен лекар от Кънектикът Джеймс Гил, който не разследва смъртта на двойката, каза пред People, че Хекман може да е намерил Аракава „и е излязъл да потърси помощ или да вземе телефона си, а след това се е сринал от стреса от това… Той е по-възрастен, има известно сърдечно заболяване. Но аутопсията със сигурност ще покаже дали е имала сърдечно заболяване или рак или каквото имате.“

Гил добави, че две смъртни случаи от естествени причини, настъпили по едно и също време, не са необичайни.

Hollywood legend Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa found dead, US police say https://t.co/elr2ASzqfZ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 27, 2025

„Нещо като с разбито сърце, почти“, каза той.

Гил също каза, че има вероятност Аракава да е тази, която е намерила Хекман.

„Може да е колабирал. Има история на сърдечно заболяване. Има пейсмейкър. Така че това няма да е необичайно. Но необичайното е, че защо тогава тя също е колабирала? Ако приемем, че го е намерила“, каза Гил.

„Тогава започваш да се чудиш: Възможно е стресът да видиш как някой умира, може да е предизвикал естествена смърт в нея.“, допълва той.

Той обясни: „Внезапно намирането на любим човек мъртъв на пода може да повиши адреналина ви и да стимулира сърцето ви да бие по-бързо и това може да постави сърцето ви в неправилен ритъм.“

Gene Hackman was 95 years old when he died. Here's him at 93.



He wasn't testifying on anything. Why would he even know anything?



I hate this Epstein hysteria so much. https://t.co/DrA7Mfzw2j pic.twitter.com/qrJa3vyOU2 — Seattle Extremist (@SeattleIndepen1) March 6, 2025

Хората също могат да "станат много отчаяни и да направят нещо, за да посегнат на живота си, и това може да е с хапчета или каквото имате."

Гил каза, че тези теории са "вид спекулации в този момент" и че "аутопсията и токсикологичните изследвания са това, което трябва да се види, за да се направи това окончателно решение".

Във вторник газовата компания на Ню Мексико потвърди, че "няма значителни констатации" в обширното си разследване за изтичане на газ и въглероден окис в дома на двойката.

В сряда шефът на пожарната в Санта Фе Брайън Моя сподели собственото си мнение за смъртта на Хекман и Аракава, предполагайки, че те всъщност може да са починали по едно и също време.

„Само защото и двете тела са били по сходен начин, но ние, като експерти, сме тъжни да кажем, че знаем много за това как хората умират и колко дълго са мъртви – и двете тела са по подобен начин, че може да има подобна времева рамка“, каза той пред Fox News Digital.

I'm so glad The Oscars paid special tribute to Gene Hackman, and Morgan Freeman was absolutely the right man for the job. Absolute Legends. #Oscars #GeneHackmanpic.twitter.com/DPKUeCsUdm — The Sting (@TheStingisBack) March 3, 2025

Офисът на шерифа на окръг Санта Фе публикува съобщение за новини в сряда, в което се посочва, че нови подробности за разследването на Хекман и Аракава ще бъдат публикувани в петък.

Към Мендоса „ще се присъединят служители от Службата на медицинския следовател в Ню Мексико и Министерството на здравеопазването на Ню Мексико на съвместна пресконференция, за да докладват актуализации в разследването на смъртта на Джийн Хекман и Бетси Аракава“, се казва в изявлението.

„Служители на пожарната в Санта Фе също ще присъстват.“, става още ясно от изявлението.