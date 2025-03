Последните дни на Джийн Хекман: Какво се случи в дома на легендарния актьор?

П оследните дни на Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава били изпълнени с изолация, преди двойката да бъде намерена мистериозно мъртва в дома си в Ню Мексико.

Приятели на семейството споделят, че с времето те все повече се отдалечавали от околните и дори спрели да приемат гости.

На 26 февруари Хекман, на 95 години, и Аракава, на 65, бяха открити мъртви в разкошното си имение на стойност 3,8 милиона долара в Санта Фе, Ню Мексико. Смята се, че телата им са лежали там до две седмици, преди работници по поддръжката да направят зловещото откритие и да сигнализират властите.

