Мистерията е разкрита: Ето причината за смъртта на Джийн Хекман и съпругата му

В ластите в САЩ разкриха причините за смъртта на актьора Джийн Хекман и съпругата му Бетси Аракава, съобщи ABC News.

Официални лица дадоха в петък информация за мистериозния край на двойката. Телата им бяха открити преди седмица в дома им в Санта Фе, Ню Мексико.

Актьорът Джийн Хакман е починал от "хипертонично и атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване. Той е страдал от напреднала форма на Алцхаймер", заяви д-р Хедър Джарел, медицински следовател.

Причината за смъртта на съпругата му Бетси Аракава е хантавирусен белодробен синдром - рядко заболяване, предаващо се чрез урина, изпражнения или слюнка на гризачи.

AUTOPSY REPORT: Gene Hackman, 95, died of heart disease w/ Alzheimer’s contributing, ~1 week after wife Betsy Arakawa, 65, died of hantavirus in their Santa Fe home. Found Feb 26 with their dog; no foul play suspected. pic.twitter.com/v56XZDNwrQ