"Водни оръдия, гумени куршуми, драматични ситуации": Как властта реагира на студентските протести в Сърбия

П етронийе Понявич от Белград е прекарал по-голямата част от живота си на улицата, протестирайки.

Той е свидетел на събитията от 9 март 1991 г., на студентските демонстрации през 1996/1997 г., на протестите от 5 октомври 2000 г., на актуалните студентски протести – и на всичко, случило се между тях.

„Бях и на онези студентски демонстрации през 1968 г. като зрелостник в Учителския институт“, казва 75-годишният Понявич с усмивка в интервю за BBC.

В дългата си кариера на бунтар, казва той, е преживял много.

„Имаше палки и нещо много по-силно – водни оръдия, гумени куршуми, наистина драматични ситуации. Наричаха ме с различни имена, обвиняваха ме, че съм предател, чуждестранен наемник.“

Днес той отново е на улицата заради инцидента със срутването на навеса на ЖП гарата в Нови Сад на 1 ноември, при който загинаха 15 души.

Той подкрепя блокадите и протестите на студентите, които настояват за поемане на отговорност за трагедията.

Според него реакцията на властта на протестите преди 30 години и сега е „почти идентична“.

„Сега няма открита полицейска репресия, действа се по-прикрито“, добавя той лаконично.

Сравняването на предишни протести със сегашните е много трудно – контекстът е различен, времето се е променило, поколенията са напълно различни, а с това и реакциите на властта, казва Милош Бешич, професор в катедрата по политически науки в Белград.

„Въпреки че днес говорим за студентски протести, ако погледнете кой всъщност присъства на тях, ще видите, че това са всъщност общонационални протести, а студентите са само онези, които насочват огромното обществено недоволство срещу властта“, казва Бешич за BBC.

„Те са тази ударна сила“, допълва той.

Както протестиращите преди се събираха около опозиционни фигури като Зоран Джинджич и Вук Драшкович, така днес това се случва около „колективното лидерство на студентите“, допълва той.

„Реакциите на властта при Слободан Милошевич и на Сръбската прогресивна партия (SNS) имат известни прилики, но се различават по степента на репресия, методите и нивото на пропагандата, която използват“, подчертава Бешич.

За палките и контрапротестите

На 9 март 1991 г. по улиците на Белград преминаха танкове.

Този ден остава в историята като първият голям протест срещу Слободан Милошевич, тогавашния президент на Сърбия и на СР Югославия.

С митинг на препълнения Площад на републиката демонстрантите, водени от Драшкович, тогавашен лидер на опозиционното Сръбско движение за обновление (SPO), поискаха оставките на генералния директор на Телевизия Белград – днешната Радио-телевизия Сърбия – и на министъра на вътрешните работи Радмило Богданович.

Полицията отговори със сълзотворен газ, палки, водни оръдия и бронирани машини.

В сблъсъците загинаха двама души, а Драшкович беше арестуван.

В края на деня на улиците бяха изпратени и танкове на Югославската народна армия (JNA), което Понявич нарича „наистина ужасяваща гледка“.

На следващия ден протестът продължи на площад Теразие, към който от Студентския град в Нови Белград тръгна голяма група студенти.

Но на Бранковия мост ги посрещна полиция – отново сълзотворен газ и палки.

Големи студентски протести имаше и през зимата на 1996/1997 г., когато Милошевич и неговата Социалистическа партия на Сърбия (SPS) отказаха да признаят поражението си на изборите в Белград, Ниш, Крагуевац, Нови Сад и редица други градове.

