Протестите в Сърбия са исторически – светът не бива да ги игнорира

Н а фона на демократичния упадък в Европа протестиращите сръбски студентски показаха нов път за преосмисляне на демокрацията и управлението. Това посочва есеистът Саша Саванович за Al Jazeera.

Вече четири месеца Сърбия е обхваната от безпрецедентни протести. Размириците започнаха след срутването на покрива на наскоро реновираната жп гара в Нови Сад – втория по големина град в страната. Инцидентът отне живота на 15 души и тежко рани двама на 1 ноември, припомня Саванович.

Въпреки опитите на правителството да потуши демонстрациите, протестите само набират сила. Университети са окупирани, провеждат се мащабни демонстрации и стачки в цялата страна.

Международните наблюдатели и световните медии или напълно игнорират този масов протест, или го свеждат до „антикорупционни“ демонстрации. Русия и Китай подкрепят президента Александър Вучич и управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS), докато САЩ и Европейският съюз – които обичайно се представят за защитници на демокрацията – не са изразили подкрепа за протестиращите, коментира Саванович.

Но случващото се в Сърбия далеч надхвърля гражданското недоволство към правителството или исканията за оставки. През последните три месеца в страната се оформя нов модел на управление на институции и общество, смята есеистът.

Това е историческо развитие, на което си струва да се обърне внимание, особено в контекста на общоевропейската криза на демокрацията и политическата система, посочва още Саша Саванович.

Блокади и окупации

Протестите в Нови Сад започнаха скоро след трагедията. Местни жители и студенти организираха 15-минутни пътни блокади в мълчалив помен за 15-те загинали. Този начин на протест бързо се разпространи из страната, като повече от 200 града, малки градчета и села проведоха подобни бдения.

На 22 ноември група студенти от Факултета по драматични изкуства към Белградския университет се опита да проведе кратко 15-минутно бдение, но бе физически нападната от агресивни лица.

В отговор на това нападение, както и на други подобни атаки, и при пълната пасивност на властите, три дни по-късно студентите решиха да окупират учебните си сгради. Техният пример бе последван от други университети, припомня Саванович.

В следващите седмици шест от водещите държавни университети в страната бяха окупирани, което на практика парализира висшето образование, тъй като всички академични дейности бяха прекратени.

На 13 февруари студентите предприеха още една стъпка, окупирайки Студентския културен център в Белград – някога оживен културен център, който под управлението на Министерството на образованието бе занемарен и превърнат в търговско пространство.

След окупирането на университетите студентите решиха да изнесат протестите на улицата. На 28 януари те организираха 24-часова блокада на голямо пътно кръстовище в Белград. Последваха подобни акции в Нови Сад на 1 февруари и в Крагуевац на 15 февруари.

Групи от студенти извървяха 100 километра пеша, за да подкрепят своите колеги в Нови Сад и Крагуевац. По пътя си бяха посрещани от маси хора, които им осигуряваха храна, вода, медицинска помощ и подслон.

В края на мащабния митинг в Нови Сад стотици таксиметрови шофьори доброволно откараха студентите обратно в Белград. Жителите на Крагуевац приютиха в домовете си около 700 протестиращи, пристигнали от други градове. Гражданската солидарност със студентите е изключителна, смята Саша Саванович.

През цялото време исканията на протестиращите остават непроменени:

Публикуване на всички документи, свързани с реконструкцията на жп гарата

Наказателно преследване на лицата, нападали протестиращите

Отмяна на обвиненията срещу демонстрантите

Увеличение на бюджета за висше образование

Студентите не искат оставката на правителството, предсрочни избори или смяна на властта с опозицията, казва есеистът.

Непокорните университети

Окупациите оспорват не само статуквото в университетите, но и извън тях, категорична е Саванович.

Студентите организираха ефективно самоуправление чрез пленуми, където всеки има право на глас и всички решения се вземат чрез демократично гласуване. Сформирани бяха работни групи, които се занимават с въпроси като сигурност, логистика, комуникация и правна защита.

Тези окупации нямат ясно изразено лидерство – представителите, които говорят пред медиите, постоянно се сменят. Те държат на своята автономност и се разграничават както от политическите партии, така и от неправителствени организации и други формални групи, посочва Саванович.

По този начин студентите създават ново политическо пространство и нови форми на демократично участие, извън границите на институционалната политика и представителната демокрация, казва тя.

Пример за подражание

Докато опозиционни партии и граждански организации предлагат разрешаване на кризата чрез „временно правителство“, студентите настояват за „системна промяна“ и цялостна демократизация.

Тези идеи вече се пренасят и извън университетите. На масовия протест в Нови Сад студентите организираха първия граждански пленум, където хиляди хора гласуваха с вдигане на ръка дали блокадата да продължи още три часа.

Други групи също се мобилизираха, припомня Саванович.

На 24 януари Сърбия беше най-близо до обща стачка, макар че управляващата SNS контролира почти всички държавни институции и синдикати. Въпреки това работници от различни сектори се включиха в стачката, а учители, останали без подкрепата на професионалните си организации, създадоха ново неформално сдружение – „Асоциация на стачкуващите училища“.

Други професионални групи също предприеха действия:

Адвокатската колегия на Сърбия прекрати работата си за месец

Работници в обществения транспорт и държавните аптеки протестираха срещу приватизацията

Културният сектор създаде инициативата „Култура в блокада“, като на 18 февруари окупира Белградския културен център

Демокрация отдолу

Демократичните институции са в криза, а сръбските студенти показаха алтернативен път – демокрация, изградена отдолу нагоре, казва Саша Саванович за Al Jazeera.

Те не просто протестират – те създадоха автономна институция, която формулира собствени правила, взема решения и определя дневния си ред, коментира още тя.

Сега хората на Сърбия имат шанс да си върнат институциите и да ги демократизират. Това ще изисква огромна смелост и въображение, но надеждата е, че те ще бъдат водени от принципите, които студентите вече демонстрираха – справедливост, свобода и солидарност, посочва Саванович.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Al Jazeera и на Vesti.bg като цяло.

