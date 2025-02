Мадона подкрепи масовите протести в Сърбия

А мериканската певица и актриса Мадона сподели в профила си в Instagram публикация за студентските протести срещу режима на Александър Вучич в Сърбия.

"Това, което медиите не ви казват, е, че в момента в Сърбия се провежда един от най-големите студентски протести от 1968 г. насам“, гласи публикация, споделена от Мадона. Текстът е изписан върху кадри от дрон, на които се вижда огромното множество от протестиращи. Посочва се, че хората по улиците на Сърбия настояват за системни промени и "по-малко" корупция в правителството.

The mainstream media is playing blind and dumb, but the legend that is @Madonna helps spread the word:

there is no stopping anti corruption student protests in Serbia!! ❤️✊🏼#powerofunity pic.twitter.com/cQlS7VhTT1