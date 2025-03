Стрелба пред Белия дом, служители на Сикрет сървис са ранили въоръжен мъж

С лужители на Сикрет сървис са простреляли тази нощ пред Белия дом въоръжен мъж, който сега е настанен в местна болница, съобщи в изявление службата, цитирана от Ройтерс.

По това време американският президент Доналд Тръмп се е намирал извън сградата и е прекарвал уикенда в имението си във Флорида.

Служители на Сикрет сървис са получили вчера сигнал от местните власти, че мъж възнамеряващ да извърши самоубийство пътува към Вашингтон от Индиана и колата му е забелязана на една пресечка от Белия дом.

