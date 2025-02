Нов протест в Сърбия, масова студентска демонстрация във Вършац

Г олям протест под мотото „От Банат, на инат“ се провежда днес в град Вършац, Североизточна Сърбия, на който са се събрали многобройни граждани, студенти, фермери и преподаватели, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.

Демонстрацията е организирана от студенти от Вършац, които учат в Белград, Нови Сад, Зренянин, Ниш и Крагуевац. Очаква се протестът да продължи до късно вечерта.

Демонстрации и блокади има днес и на други места в Сърбия. В столицата Белград Пупиновият мост над Дунав беше блокиран за един час, а недоволни фармацевти се събраха в парка „Манеж“ в центъра на града, за да привлекат внимание към предизвикателствата, пред които е изправен секторът им.

#BREAKING #Serbia Students and supporters who joined them on the march from Zrenjanin to Vršac have completed their 100-kilometer journey and arrived in the city.



Protests are scheduled to take place tomorrow. pic.twitter.com/Nbk0Ivfk3W