След протести: Косово блокира част от границите си със Сърбия

К осово затвори два от четирите си гранични пункта със Сърбия след протести от сръбска страна, които блокираха трансграничния трафик, съобщи министърът на вътрешните работи, цитиран от АФП.

Правителството на Косово затвори границата при Бърняк и по-големия граничен пункт Мердаре през нощта на петък срещу събота (6 срещу 7 септември).

И двата пункта се намират в размирната северна част на Косово, където етническите сърби са мнозинство в няколко области, превъзхождащи по брой етническите албанци, които преобладаващо населяват останалата част от балканската страна.

Ще бъде ли прекроена границата между Сърбия и Косово

Обосновавайки този ход, косовският министър на вътрешните работи Кшела Свекла заяви, че „маскирани екстремисти от сръбската страна на границата избирателно спират граждани, които искат да преминат през Сърбия към трети страни".

„И всичко това пред очите на сръбските власти“, оплака се той.

🧵 Kosovo closed two crossing points with Serbia in Bernjak and Merdare last night after groups of Serbs blocked approach roads to the border inside Serbian territory.https://t.co/QGatdUFciH pic.twitter.com/ct7kw46ODz