Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Бунтът в Капитолия едва не превърна Тръмп в изолиран политик - сега той е по-уверен от всякога

А мериканският държавен секретар Марко Рубио каза, че САЩ имат намерение да купят Гренландия и че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия, съобщиха вчера американските медии, цитирани от ДПА.

Рубио: Тръмп има сериозни намерения за Гренландия

Рубио е направил тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на участници в дискусията. Вестникът посочва, че целта на американската администрация е да закупи автономния остров, който принадлежи на Дания.

🚨 According to The Wall Street Journal, Marco Rubio told lawmakers in a closed briefing that threats over Greenland do not signal an imminent invasion, saying the objective is to purchase the island from Denmark, not seize it. pic.twitter.com/8OOqu4YNah — Defence Index (@Defence_Index) January 7, 2026

Друг американски вестник - "Ню Йорк Таймс", съобщава подобна информация, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече повдигна същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Дания: Гренландия не е за продан

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия. Белият дом заяви вчера, че възможното използване на военна сила остава сред разглежданите варианти, отбелязва Ройтерс.