Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

К огато руските танкове преминаха украинската граница през февруари 2022 г., плъзнаха слухове, че Володимир Зеленски е напуснал Украйна. Докато Киев беше под тежки бомбардировки, а Русия се приближаваше, европейските лидери се опасяваха от най-лошото. Тогава украинският лидер публикува видео с лошо качество, на което стои в тъмното пред сградата на президентството, заобиколен от най-близките си съветници, и заяви просто: „Ние сме тук“.

Отстраняването на Зеленски беше ключова част от плана на Русия да превземе Украйна – проект, който Москва очакваше да завърши за дни. Той трябваше да бъде заловен или убит, освен ако първо не избяга. Източник, близък до президента, каза пред CNN, че руски агенти са наели апартаменти в непосредствена близост до президентската администрация с нареждане да го ликвидират.

В един момент в началото на войната се разпространяваше шега, че Зеленски е станал комик – професията, която е упражнявал преди да влезе в политиката – защото не се страхува от бомбардировки. В онези първи дни неговата необикновена способност да оцелява и чувството му за хумор въплъщаваха непокорния дух на страната. Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“.

Докато Украйна се готви да отбележи във вторник четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия и без край на войната на хоризонта, посланието на Зеленски не се е променило. Той все още е там, преживял не само около дузина руски опити за убийство, но и корупционен скандал, който миналата година свали най-близкия му съветник, стоял до него в прочутото видео, както и двама от водещите му министри.

За тази оценка на позицията на Зеленски CNN разговаря с някои от най-близките до президента – включително съпругата му и неговия автор на речи – както и с дипломати и политици от Европа и САЩ, които са работили в тясно сътрудничество с него и неговата администрация.

Мнозина отдават устойчивостта му на уменията му като политически стратег, които, наред с вдъхновяващите му речи, му донесоха сравнения с Уинстън Чърчил.

Но както и британският военновременен лидер, който също поведе страната си в борба срещу по-голям и по-могъщ враг, Зеленски е допускал грешки по пътя, а бъдещето му изглежда все по-несигурно с проточването на войната. Дори сред 60% от украинците, които казват, че му имат доверие, само около половината смятат, че трябва да се кандидатира за втори мандат.

Миналия юли украинци излязоха по улиците в редки военновременни протести, за да се противопоставят на плановете на правителството да отслаби независимостта на антикорупционните органи. Зеленски беше принуден да направи обратен завой и да признае общественото недоволство.

Той многократно влизаше в сблъсък с бившия си военен началник, изключително популярния генерал Валерий Залужни, като в крайна сметка го уволни през 2024 г., което някои възприеха като опит да неутрализира основния си политически съперник. А наскоро му се наложи да лавира в трудни отношения с американски президент, който го е критикувал и унижавал пред света.

През цялото време Зеленски демонстрира боен дух, който според Бартош Чихоцки, посланик на Полша в Киев по време на руската инвазия, вероятно произтича от детството му в една от най-бедните части на тогавашния Съветски съюз.

„По време на детството му в съветска Украйна трябваше да доказваш силата си, особено ако си малко еврейско момче, което се опитва да докаже на всички около себе си, че заслужава уважение – това обяснява много“, каза Чихоцки.

„Той не уважава слабостта, може да се изправи срещу превъзхождаща сила – имаш нужда от това, когато трябва да се изправиш срещу копелета като (руския президент Владимир) Путин и (неговия помощник Николай) Патрушев и цялата тази банда“, добавя той.

Но при липсата на признаци за край на войната, докога тези качества ще го задържат на власт остава открит въпрос.

Невероятен президент

На 48 години и почти седем години след началото на мандата си, Зеленски е най-младият човек, ръководил независима Украйна. Той е и най-невероятният лидер на страната. Юрист по образование, той нямаше политически опит преди да се кандидатира за президент, след като прекара първата половина от професионалната си кариера в шоубизнеса. Името му стана известно с хитовия телевизионен сериал Servant of the People, в който играеше обеднял учител, който неочаквано става президент.

Когато за първи път обяви кандидатурата си, мнозина мислеха, че това е шега. Но спряха да се смеят, когато Зеленски победи действащия президент Петро Порошенко, печелейки над 73% от гласовете.

Преди да влезе в политиката, той беше изградил бизнес империя с приходи от десетки милиони долари – нещо, което според Хенри Хейл, професор по политология и международни отношения в Университета „Джордж Вашингтон“ и съавтор на „The Zelensky Effect“, е било перфектна подготовка за върховния пост.

„Не мисля, че влезе в длъжността наивен. Той разбираше, че ако искаш да успееш в шоубизнеса в Украйна, ако искаш да бъдеш по телевизията, нямаш избор освен да работиш с олигарси, защото те контролират всички телевизионни канали“, каза Хейл пред CNN.

Той също така е естествен пред камерата. Макар да дава интервюта и да провежда пресконференции, предпочитаният му начин да говори с хората са директни видеообръщения – идея, която сам измислил, според неговия автор на речи и съветник по комуникациите Дмитро Литвин.

„Той реши още в първия ден, че трябва да обяснява на хората какво се случва“, каза той. „Сега ги правим по-рядко, но президентът смята, че е важно, докато войната продължава, просто да обяснява какво става, да показва на хората, че е тук и прави нещо“, каза Литвин пред CNN в Киев.

Видеата са изключително неформални, понякога записани с телефона му, тип селфи. Но отекват силно. Войници на фронта са казвали на CNN за вълнението си, когато техният отряд бъде споменат. Той говори на украински – нещо, което не му е било естествено. Както много хора от източните части на страната, Зеленски е израснал, говорейки руски. Усъвършенствал е украинския си като възрастен, след като е наел учител.

Умение за комуникация

Най-силните моменти на Зеленски като лидер дойдоха, когато страната му преживяваше едни от най-мрачните си дни. Когато реши да остане в Киев, докато руснаците се приближаваха, това за мнозина беше знак, че е лидер, на когото могат да се доверят.

Андрий Сибиха, който е служил като заместник-ръководител на канцеларията на Зеленски по време на инвазията и сега е външен министър на Украйна, е бил в стаята, когато Зеленски е взел това решение. „Той имаше избор. Животът му и животът на семейството му, или приемане на ултиматум, това т.нар. споразумение за капитулация. Той отказа и семейството му остана в Украйна. Наистина оценявам неговата сила и дух“, каза Сибиха пред CNN.

Фактът, че съпругата му Олена Зеленска, заедно с децата им Олександра и Кирило, също останаха, само подчерта това усещане. Олена Зеленска каза пред CNN, че е изпитвала „остър страх“ през онези първи дни. По-късно това се превърнало в постоянен страх, който се опитва да отблъсква. „Защото иначе ти пречи да живееш нормално. Този страх понякога се опитва да изплува… но не си позволявам да се задържам върху него дълго“.

Почти за една нощ рейтингът на одобрение на Зеленски скочи от 37% на 90%. Това беше момент, в който умението му за комуникация се отплати. Може да не е знаел как да бъде военновременен лидер, но е знаел как да комуникира като такъв.

Противно на очакванията Украйна успя да отблъсне първоначалната руска атака срещу Киев и в рамките на няколко месеца си върна големи територии, първоначално завзети от Москва.

Но успехите на Украйна спряха след освобождаването на Херсон през ноември 2022 г. След като широко очакваната контраофанзива през лятото на 2023 г. не донесе очакваните резултати, Зеленски започна по-открито да влиза в конфликт със Залужни, когото отстрани от поста в началото на 2024 г.

Последва ново фронтово задържане – докато Киев, под новото ръководство на генерал Олександър Сирски, не започна изненадващо навлизане в руската Курска област през август 2024 г. Ходът даде сериозен тласък на морала на Украйна и забави руските настъпления по източния фронт.

Но и този тласък не продължи дълго – 2025 г. беше белязана основно от бавното, изтощително руско настъпление по 1200-километровата фронтова линия. Задънената ситуация продължава и с навлизането на войната в четвъртата ѝ година Украйна продължава да се бори по фронтовете. Мирните преговори изглеждат в застой, като Русия се придържа към максималистични искания, по които Зеленски не е склонен да прави компромис.

„Убеден, че знае най-добре“

Зеленски знаеше от самото начало, че Украйна няма да може да поддържа борбата без значителна помощ от съюзниците си, най-вече Съединените щати. Решимостта му да осигури помощта, която смята, че Украйна заслужава, понякога е изглеждала много настойчива.

Но често това е работело. Германия, която първоначално беше много колеблива да се намеси в конфликта и отказваше да предоставя оръжия на Киев, в крайна сметка го направи и сега е сред най-големите поддръжници на страната.

Литвин, съветникът по комуникациите, каза пред CNN, че Зеленски рано е решил да отправя призиви за помощ директно към други нации, а не само към техните лидери. „Той започна да говори директно на обществото. Много лидери започнаха да помагат не защото той ги помоли, а защото той помоли техните хора, а хората после ги помолиха“, каза той.

Общественият натиск стана още по-силен, след като първата вълна от украински освобождения на градове около Киев разкри руски зверства – включително масови убийства на цивилни.

Но автентичността и силното послание, които работеха толкова добре в Украйна и в цяла Европа, не проработиха с президента на САЩ Доналд Тръмп. Украйна и лично Зеленски са токсична тема за Тръмп. Именно твърдението, че Тръмп е оказвал натиск върху украинския президент да разследва политическия му съперник Джо Байдън през 2019 г., доведе до първия импийчмънт на Тръмп.

След завръщането си в Белия дом Тръмп зае много по-враждебна позиция към Украйна от своя предшественик. Той обвини Зеленски, че е диктатор, и многократно внушава, че Украйна, а не Русия, е започнала войната.

На този фон европейски дипломати, както и някои американски законодатели, предупредиха Зеленски, че пътуване до Вашингтон не е разумно. Но Зеленски не ги послуша. „Той отиде в Белия дом с идеята, че (украинците) са прави и че те са жертвата тук и че ще покажат това (на Тръмп). Той не прецени добре ситуацията и това му коства“, каза европейски дипломат пред CNN.

„Той е упорит и убеден, че знае най-добре. Разбира се, без това нямаше да бъде там, където е днес. Но в някои преговори това просто не работи“, добави дипломатът. Катастрофалната среща, излъчена на живо по света, завърши с това, че Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс обвиниха Зеленски, че не иска мир и не е достатъчно благодарен.

Докато много официални лица наблюдаваха срещата с ужас, тя донесе похвали за Зеленски в Украйна. Рейтингът му на одобрение се повиши, а министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко каза пред CNN, че се гордее със Зеленски в този ден. „Той защити позицията на украинския народ“, каза тя.

Не всички бяха изненадани от коментарите на Ванс. Европейските съюзници вече имаха богат опит с резкия стил на Зеленски. „Украинците винаги бяха много настоятелни и директни, винаги искаха повече, особено в началото“, каза европейският дипломат пред CNN.

В първите дни на пълномащабната инвазия, в разговори с други лидери, Зеленски прескачаше обичайните любезности и преминаваше директно към искане за повече оръжия.

„Те бяха под атака, бореха се за живота си и търсеха оръжия“, каза дипломатът. „Това беше добре разбрано в Европа, където всички знаехме, че те се борят и за нашата сигурност. Ако дойдете в Киев, ще видите, че няма време да казваш благодаря… но това е много по-малко ясно, ако си далеч, като в Белия дом“.

След катастрофалната среща в Овалния кабинет обаче Зеленски е намерил начин да комуникира с Тръмп, според американския сенатор Ричард Блументал, близък съюзник на Зеленски, който говори пред CNN в Киев тази седмица.

„Мисля, че той всъщност беше изключително ловък и прозорлив в отношенията си с тази администрация“, каза Блументал. „Той овладя разбирането как да бъде решителен и твърд, но същевременно признателен за това, което Америка прави. И мисля, че е много искрен в това“.

Политическо влакче на ужасите

Четири години след началото на войната Зеленски все още се радва на рейтинги, за които много лидери могат само да мечтаят. Макар да са се колебаели от началото на войната – спадайки по време на неуспешните украински контраофанзиви и корупционните скандали – те никога не са падали под 52%, според данни от социологически проучвания на Киевския международен институт по социология (KIIS).

Когато Зеленски посети Прага миналата година, всяка минута от програмата му беше прецизно планирана. Нямаше време за губене – докато някой не спомена, че в чешкия парламент работи група украински чистачки. Зеленски реши, че просто трябва да се срещне с тях.

Чехите постлаха червения килим за Зеленски, но именно снимка, на която той е прегърнат от усмихнати чистачки, се превърна в определящия кадър от цялото посещение. „Това е много типично. Той винаги ще се бори с охраната си, за да позволи на хората да се доближат до него. Той вярва, че това е, което трябва да прави“, каза Володимир Паниото, социолог и президент на KIIS.

Но образът му на човек от народа понесе сериозни удари през последната година, а корупционен скандал се оказа особено вреден за президент, избран с обещание да изчисти политиката. Антиправителствените протести през юли миналата година бяха последвани от критики от западните съюзници на Украйна, включително Европейския съюз, който ясно даде да се разбере на Киев, че трябва да въведе строги антикорупционни мерки, ако иска да се присъедини, принуждавайки Зеленски да отмени плановете си.

Корупционни скандали доведоха до падането на няколко души от вътрешния кръг на Зеленски, включително бившия му бизнес партньор Тимур Миндич и дългогодишната му дясна ръка Андрий Ермак, което накара някои наблюдатели да се запитат дали Зеленски няма склонност да разчита прекомерно на компрометирани съюзници.

В продължение на години Ермак по-специално изглеждаше недосегаем. Но дори и той не устоя, след като беше замесен в скандал за предполагаеми комисиони в енергийния сектор в момент, когато украинците мръзнеха заради постоянните руски атаки срещу енергийната инфраструктура.

Макар Зеленски никога да не е бил пряко замесен, Чихоцки, бившият полски посланик, каза пред CNN, че не е сигурен дали президентът ще преживее удара от случая „Ермак“. „Мислех, че това е краят за него. И след месец, с нов екип на място, той се върна, като феникс“, каза той.

Несигурно бъдеще

Годините на натиск и съкрушение са оставили видими следи върху Зеленски. Младежкото му, гладко избръснато лице от преди войната отдавна го няма, заменено от бръчки на тревога и все по-посивяла набола брада.

Той пие много кафе – черно, без захар – за да издържи работния ден, който обикновено започва между 3 и 4 часа сутринта, когато пристигат първите доклади от бойното поле. Зеленска каза пред CNN, че когато гледа съпруга си, ѝ се струва, че войната продължава много повече от четири години.

Тя каза, че от началото на войната не е имало нито един момент на пълно щастие. Това ще трябва да почака до края на конфликта. Вместо това тя се фокусира върху кратките моменти на радост, като когато семейството си е взело ново кученце и го е довело у дома за първи път.

Литвин, който прекарва повечето дни в постоянен контакт със Зеленски, каза, че той не е загубил чувството си за хумор и – понякога – намира време да се отпусне с книга или филм, особено при дълги пътувания с влак. „Това, на което се възхищавам в него, е, че независимо през какво е минал, той остава достоен човек“, каза той. „Той се отнася с хората по-добре, отколкото те се отнасят с него“.

Комикът, превърнал се в президент, е оцелял досега, въпреки малките шансове. Но картината може би е по-мрачна от всякога.

Украинците в цялата страна мръзнат в тъмнината, докато Русия продължава кампанията си от удари срещу енергийната инфраструктура. Отбраната по фронтовата линия на Украйна се държи – но едва-едва. Русия бавно продължава да напредва, макар и на астрономическа цена.

И макар Зеленски да успя да възстанови отношенията си с Тръмп, той не го убеди да възобнови американската военна помощ. Вместо това Тръмп продължава да притиска Зеленски към преговори, които изглеждат все по-неизгодни за Украйна.

Паниото каза, че повечето украинци са против провеждането на избори – не само по време на войната, но дори и при някакво временно примирие. „В очите на мнозинството Зеленски е лидерът, който трябва да доведе страната до мир“, каза Паниото пред CNN.

Кога и как това ще се случи, не е ясно. Но Сибиха каза пред CNN, че има пълна вяра в способността на Зеленски да стигне дотам: „Той знае как да поема ударите“.