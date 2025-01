Тръмп: Народът на Гренландия иска да бъде част от САЩ

Н ародът на Гренландия иска да бъде част от САЩ, заяви президентът Доналд Тръмп в коментари пред журналисти на борда на „Еър Форс Уан“, предаде ДПА.

„Смятам, че въпросът за Гренландия ще бъде уреден с наше участие. Смятам, че ще я получим. И смятам, че хората искат да са с нас, както знаете. Там има 55 000 души, които искат да са с нас“, каза Тръмп.

Той добави, че всъщност не знае какви претенции има Дания към автономната територия, но евентуален отказ от нейна страна да се съгласи с предложенията на САЩ би бил „много неприятелски акт“.

Гренландският премиер Мут Егеде казва, че гренландският народ ще реши бъдещето на територията. Датският премиер Мете Фредериксен подкрепя неговите коментари.

Гренландия е най-големият остров в света и до голяма степен се самоуправлява, въпреки че е част от владенията на датската монархия, посочва ДПА. Дания предоставя отбраната и контролира външната политика на острова.

President Trump is serious about Greenland. It would be a tremendous strategic asset for America. He isn't the first president to set sights on Greenland. Making Greenland a U.S. territory ought to benefit the people of Greenland. https://t.co/y7ClFItr1n