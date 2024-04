Извънредно положение в Оклахома: Торнадо отне живота на 4 души

Т орнадо премина през американския щат Оклахома и изравни със земята сгради, като отне живота на най-малко четирима души, съобщи губернаторът Кевин Стит, цитиран от Асошиейтед прес.

Сред загиналите има четиримесечно бебе, ранените са десетки, добавя Ройтерс. Десетки вихрушки връхлетяха южните части на САЩ, предупреждения за опасност от торнадо са издадени в райони, където живеят над 7 милиона американци.

At least four people died, including a four-month-old baby, and scores were injured in Oklahoma this weekend after dozens of twisters swept the US Southern Plains, while weather alerts put more than 7 million Americans under tornado warnings https://t.co/RS7F6yyNnI