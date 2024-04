"Настъпи хаос": Двойка се омъжи, насред щетите от торнадо

Д ори най-лошото от природата не може да спре една решителна двойка да си каже "да".

(Във видеото може да научите повече за: „Сватба в затъмнение”: Стотици души сключиха брак по време на явлението в САЩ)

В четвъртък, 18 април, Тейлър Джонас и Кайл О'Дрискол са по средата на сватбената си репетиция във фермите Брукдейл в Еврика, Мо, когато внезапно преминава торнадо и откъсва металния покрив от мястото на събитието, според KMOV.

"Наистина не знаехме какво се случва", разказва Джонас пред местния новинарски канал.

Двойката и гостите им потърсили убежище, като някои се скрили под бара, а други се скрили в банята.

"Следващото нещо, което разбрахме, беше, че покривът се е откъснал. Настъпи хаос", разказва О'Дрискол.

След бурята на мястото пристигат строителни инженери, за да оценят щетите. Въпреки че торнадото причинило значителни разрушения на една от складовите сгради на фермата, сватбеното място е определено като здраво, с изключение на дупката в покрива.

