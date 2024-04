Мощно торнадо в Китай уби най-малко петима души

П етима души загинаха при торнадо в южния китайски метрополис Гуанджоу, предаде ДПА.

Агенция Синхуа съобщи, че 33 души са били ранени при разразяването на стихията.

11 изчезнали и десетки хиляди евакуирани заради бури в Южен Китай (ВИДЕО)

🌪 A tornado was seen in the #Guangzhou region of #China and left behind damage. In addition, very large and heavy hail occurred in various regions.#Breaking #hail #tornado #Guangxi #Zhaojun #disaster #Storm #nibiru #SevereWeather #WeatherAlert #tornadoalert #LatestNews #广州 pic.twitter.com/C4lfo7x4pJ