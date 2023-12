Израел откри най-големия тунел на "Хамас"

И зраелската армия съобщи в неделя, че е открила най-големия тунел на "Хамас" в Ивицата Газа досега, само на няколкостотин метра от ключов граничен пункт.

Размерът му беше такъв, че малки превозни средства биха могли да пътуват в тунела, съобщи фотограф на AFP, получил достъп до него. Подземният проход е част от по-широка разклонена мрежа, която се простира на повече от четири километра и се намира на 400 метра от граничния пункт Ерец, се казва в изявление на армията.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL