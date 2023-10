Тайните тунели на "Хамас" в Газа: Какво се знае за тях

Т унелите, изградени от войнствената ислямистка групировка "Хамас", вероятно ще са сред най-големите предизвикателства за израелските военни, ако се стигне до сухопътна акция в ивицата Газа.

"Хамас", която е призната за терористична организация от Европейския съюз, САЩ, Германия и редица други държави, вероятно поддържа най-голямата мрежа от тунели в света, като изключим някои сходни подземни съоръжения в Северна Корея.

Трета световна война - кога и къде може да започне наистина

Уникално предизвикателство

"Предизвикателствата в Газа, където са прокопани тунели с дължина от стотици километри, са абсолютно уникални", пише в своя статия Джон Спенсър от Военната академия на САЩ в Уест Пойнт, цитиран от DW.

We have all now heard about how bad #Hamas tunnels are, but what can the @IDF do about them? Fill with cement, seawater, smoke? Bunker busters? I sat down with @RichemondBarak on my #podcast to discuss it all. Have a listen. https://t.co/kXN3Jxk85M