Израел е разкрил мрежа от тунели на "Хамас" под и в близост до болниците в Газа

И зраелските въоръжени сили заявиха, че са разкрили мрежа от тунели на "Хамас", командни центрове и ракетни установки под и в близост до болници в Северна Газа, предаде Ройтерс.

"Хамас систематично използва болници като част от своята военна машина", каза пред репортери главният израелски военен говорител вицеадмирал Даниел Хагари.

The Hamad Hospital in Gaza City. You can see entry points of Hamas tunnels clearly under it. pic.twitter.com/9GHPQEIJcs — The Mossad: Satirical, Yet Awesome (@TheMossadIL) November 5, 2023

Ислямистката групировка "Хамас" отрича тези обвинения и обвинява Израел, че разпространява лъжи, посочва Ройтерс.

Хагари представи пред медиите видеоматериали, снимки и звукови записи, които по думите му демонстрират стратегията на "Хамас" да използва болници като прикритие и да пречи на цивилните да напускат зоните на сражения. Той също така каза, че над 800 ракети, изстреляни от Газа срещу Израел по време на войната, са паднали в анклава, при което са били убити много палестинци.

Подкрепяната от Иран групировка "Хамас" сама произвежда някои от своите ракети и също така получава ракети от чужбина. Агенция Ройтерс отбелязва, че не е възможно думите на на Хагари да бъдат потвърдени от независими източници. Израел от седмици привлича вниманието към основната болница в Газа, "Аш Шифа", обвинявайки "Хамас, че я използва като щит за своите подземни оперативни центрове.

Хагари сега отправи подобни обвинения за две други болници в Северна Газа – финансираната от Катар болница "Шейх Хамад" и болница, построена от организации от Индонезия.

Israel 🇮🇱

IDF decided not to enter the Gaza tunnels and sent attack furry missiles to detect Hamas..🐕‍🦺

Source: MW.#Gaza #Palestine pic.twitter.com/hf36kEwezk — Outspoken. 🇬🇧 (@ExploringAlway) November 5, 2023

На кадри от два видеозаписа за катарската болница се виждат входове на тунели на "Хамас" и бойци на "Хамас", които стрелят по израелски войници от вътрешността на болницата, каза Хагари. Да една сателитна снимка се виждат ракетни установки, разположени от другата страна на улицата срещу индонезийската болница, добави той.

"Те изстрелват ракети срещу Израел на 75 метра от болница. Защо? Знаят много добре, че ако Израел нанесе удар по такава площадка за изстрелвания, болницата ще бъде повредена", заяви Хагари.

While Hamas obstructs their civilians from getting to safety in southern Gaza, Hamas hides within their intricate network of terror tunnels.



IDF troops uncovered multiple access points during operational activity in Northern Gaza. pic.twitter.com/vovapYD4Xn — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023

Израелски сухопътни сили с въздушна и военноморска поддръжка обкръжиха най-големия град в Газа и се сражават с бойци на "Хамас", посочва Ройтерс. Войната започна на 7 октомври, когато "Хамас" извърши нападения през границата, при които бяха убити 1400 души в Израел и около 240 заложници бяха отведени в Газа.

Около 9770 палестинци бяха убити, което предизвиква все по-голямо международно безпокойство относно тактиките на Израел.