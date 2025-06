Израел нанесе удари по център за ядрени изследвания в Иран

И зраелските военни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли удари по десетки военни цели в Иран, включително по Организацията за отбранителни иновации и изследвания (Organization of Defensive Innovation and Research, SPND), която според тях участва в разработването на ирански ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

🚨Israel strikes NUCLEAR research center



🇮🇱🪖The Israeli Army reported the damage overnight:



🔴60 fighter jets carried out night raids targeting dozens of sites in Iran

🔴Bombed military industrial facilities used to produce missile components pic.twitter.com/N4UVVqWlnm