Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка

За извършеното престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години

26 август 2025, 16:10
Ново развитие по случая с учителя, задържан за блудство с малолетна ученичка
С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител в учебно заведение в София за това, че през месец юни 2025 г. и месец юли 2025 г. в хостел в столицата, е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище.

За извършеното престъпление - съвкупяване с лице, ненавършило 14-гoдишнa възpacт, чpeз изпoлзвaнe нa пoлoжeниe нa зaвиcимocт или нaдзop, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години, посочват от прокуратурата.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

