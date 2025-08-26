България

Номинацията за главен секретар на МВР е част от мотивите за вот на недоверие на ПП-ДБ

Според "Възраждане" номинацията на Мирослав Рашков е знак, че се подготвят нови извънредни избори

26 август 2025, 21:13
"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"
"Пищях да извадят детето ми!": Разказ от първо лице за тежката катастрофа край Севлиево

В началото на политическия сезон от ПП-ДБ ще внесат вот на недоверие, като един от мотивите ще бъде номинацията на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. Това заяви съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев, цитиран от NOVA.

"Целта е той да бъде инсталиран постоянно за главен секретар. А като временен - това е на принципа на бавното сваряване на жабата. Това е, което се опитват да направят. Абсолютно категорични сме. Кариерата на господин Рашков е свързана със Светльо Лазаров. Те се срещат редовно в един емблематичен ресторант в "Драгалевци". И горещо съветвам правителството, ако наистина премиерът е категоричен, че му трябва главен секретар, който е политически неутрален, както той заяви -  нека да оттегли номинацията на господин Рашков", каза Мирчев. 

А според лидера на „Възраждане“ - Костадин Костадинов, номинацията на Рашков е знак, че се подготвят нови извънредни избори в страната.

"Прословутият блокаж на институциите очевидно вече е преодолян, след като президентът даде своето разрешение за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Това може би означава на свой ред, че вероятно Пеевски подготвя нови избори в страната, защото неговата мечта е да направи избори със свое МВР", подчерта Костадинов. 

Източник: NOVA    
ПП-ДБ Възраждане МВР
